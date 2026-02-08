En el Estado de México, las personas con discapacidades pueden tramitar unas placas especiales que les permiten identificar su auto y ocupar espacios reservados para ellos, como cajones de estacionamiento y rampas.

Pero, ¿cuánto cuestan estas placas?, ¿cuáles son los requisitos para tramitarlas?, ¿dónde se solicitan? Aquí en Autopistas resolvemos tus dudas.

Uno de los beneficios para las personas con discapacidades es la preferencia sobre el tránsito vehicular. Foto: Unsplash

Leer también Por qué no debes dejar el auto encendido mientras cargas gasolina

¿Cuánto cuestan las placas para personas con discapacidades en Edomex?

Este año, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que el precio de las matrículas para personas con discapacidades, que conduzcan un auto de servicio particular, es de $1,194; mientras que la autorización de alta para el transporte particular tiene un costo de $963.

Pero otro beneficio es que, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, pueden obtener el 50% de descuento sobre el costo total de las matrículas, por lo que el precio sería de $597.

¿Qué se necesita para obtener las placas de discapacitados?

Para realizar el trámite de alta, expedición de placas y obtención de la tarjeta de circulación, es necesario que el solicitante acuda con los siguientes documentos a alguno de los Centros de Servicios Fiscales del Edomex:

Identificación oficial con fotografía y firma del propietario. En caso de que otra persona realice el trámite, deberá presentar la identificación oficial vigente del propietario, así como un documento que acredite la representación jurídica.

Factura de origen o, en su caso, documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio vigente del Estado de México.

Documento que acredite la discapacidad, por ejemplo, la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.

En el caso de las personas que tengan un auto con placas de discapacidad y quieran realizar el cambio de propietario, primero necesitan hacer la baja.

¿Qué es la Constancia tipo "D" para personas con discapacidades?

Otro dato a considerar es que, en Edomex, las personas con discapacidades pueden obtener la Constancia tipo "D" Discapacidad Permanente, que les ofrece diversos beneficios en términos de movilidad.

Por ejemplo, al portar este documento quedan exentos del programa "Hoy No Circula", lo que les permite circular todos los días y en las contingencias ambientales.

Obtener la constancia es muy sencillo; el portal de Trámites y Servicios del Estado de México señala que los requisitos son:

Certificado médico otorgado por una institución pública oficial, que contenga la descripción de la capacidad permanente, la firma autógrafa del médico, el número de cédula profesional y el sello de la institución que lo expide.

Identificación oficial de la persona con discapacidad permanente; en caso de ser menor de edad, se deberá presentar el carnet médico con fotografía y la identificación oficial del tutor.

Tarjeta de circulación vigente del vehículo expedida por el Gobierno del Estado de México. El auto también debe ser del servicio particular.

Identificación oficial vigente del propietario del vehículo y del solicitante.

Constancia de verificación vehicular vigente.

Las personas con discapacidades y auto particular pueden exentar el "Hoy No Circula". Foto: Freepik

¿Cuál es el horario para sacar las placas de discapacitados?

De manera presencial, el horario para obtener estas placas es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excepto días festivos. Sólo tienes que reunir tus documentos y agendar una cita en el portal https://citaverificacion.edomex.gob.mx.

En caso de realizar el trámite vía electrónica, dentro del mismo portal existe la modalidad de entrega a domicilio de las nuevas matrículas.

Leer también La lista de todos los autos que ya pueden emplacarse como antiguos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters