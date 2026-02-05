Adquirir un auto conlleva una serie de gastos inevitables como la carga de combustible. Y aunque el consumo depende de numerosos factores, saber calcularlo puede ayudarte a administrar tus gastos quincenales o mensuales.

Ya sea gasolina o diésel, en Autopistas te damos una serie de consejos para obtener un gasto exacto y hacer que rinda como debería.

Si quieres ahorrar combustible, debes conducir a una velocidad moderada y constante. Foto: Freepik

¿Cómo calcular el consumo de gasolina por km?

De acuerdo con la marca Volkswagen, en promedio, un auto compacto consume un litro de gasolina regular o Magna por cada 10 a 15 km recorridos en ciudad. Pero en carretera puede alcanzar entre 15 y 20 km por litro.

Sin embargo, si quieres calcular el gasto de manera más exacta, puedes hacerlo a través de una fórmula compartida por Mercedes-Benz:

Llena el tanque de combustible y anota los litros repuestos.

El consumo de combustible = litros usados/kilómetros recorridos.

Por ejemplo, si recorriste 600 kilómetros y necesitaste 50 litros de combustible, deberás dividir 50/600 kilómetros = 0.08 litros por km.

En este caso, tu vehículo habría consumido 8 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos.

¿Se puede calcular el consumo de diésel?

¿Sabes cuál es la diferencia entre diésel y gasolina? Esta es una pregunta importante que debes hacerte antes de adquirir un auto, ya que ambos combustibles pueden impactar tu cartera de distintas maneras.

Para empezar, los motores que utilizan gasolina suelen consumir más combustible, especialmente cuando hay tráfico, cuando se sale a conducir en la carretera o si el terreno exige demasiada fuerza al vehículo.

En México, de acuerdo con el portal de la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio de la gasolina va de los $23.99 y los $26.99 por litro, pero esto dependen del municipio y la entidad.

Por otra parte, los motores de diésel son más eficientes porque consumen un 15% o 20% menos de combustible, explican los expertos de Mercedes-Benz. Sin embagro, aquí sólo entran vehículos comerciales, furgonetas y algunos SUVs.

En este caso, para calcular el gasto exacto se deben dividir los kilómetros recorridos entre los litros repostados (km/l).

Además, el mismo sitio de la Comisión Reguladora de Energía señala que el precio promedio del diésel es de $26.89 en nuestro país.

En la actualidad, aún hay vehículos modernos que utilizan diésel. Foto: Freepik

¿Cómo ahorrar gasolina?

Sabemos que cargar gasolina puede ser un gasto fuerte para los conductores mexicanos, en especial por las variaciones en el precio y el subsidio de sus impuestos.

No obstante, existen ciertas prácticas que puedes realizar para un ahorro:

Conduce a velocidad constante y moderada: mantén una velocidad de entre 50 y 70 km/h.

No arranques de golpe; debes permitir que la temperatura del motor se estabilice.

Mantén una distancia cuando haya tráfico para no frenar bruscamente, pues que esto también eleva el consumo de gasolina.

Cuida los neumáticos, ya que si tienen una presión baja pueden reducir el rendimiento del combustible.

Usa el aire acondicionado sólo cuando sea necesario; el uso excesivo puede gastar más gasolina.

No cargues peso innecesario; a mayor fuerza, mayor gasto.

Recuerda que tu auto debe recibir mantenimiento constante para verificar que todos sus sistemas, incluyendo el de combustible, funcionen de manera adecuada.

