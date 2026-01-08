Más Información

La electromovilidad ha ganado popularidad en México durante los últimos años, tanto que adquirir un ya es una opción accesible para diversos presupuestos y en gran parte esto se debe a las diferentes marcas que hay en el mercado.

A mayor demanda e interés de los compradores, los fabricantes compiten para ganar las preferencias con modelos bien equipados y a precios bajos. Si quieres saber cuál es la opción más asequible este 2026, en te lo revelamos.

¿Qué auto eléctrico es el más barato en México?

La respuesta es simple: el JAC E10X es el auto eléctrico más barato para comprar en 2026, esto de acuerdo con una revisión hecha en los portales de los fabricantes que venden en México y cuyos precios están confirmados.

Este vehículo ofrece una autonomía de 301 km (NEDC), incluye una batería de Ion litio ferrofosfato de 31.4 kWhm, y su tiempo de carga completa es de 6 horas.

El tiempo de carga de 0 a 100% es de 6 horas. Foto: JAC
En el sitio web de la marca incluso puedes calcular tu consumo dependiendo de los que planeas recorrer al día, si conduces diariamente 10 km:

  • La carga te durará 30 días.
  • Cargarás tu vehículo 1 vez al mes.
  • El costo de cargar sería de aproximadamente $61.76; mientras que, en promedio, un coche de gasolina gasta $672.67 al mes.

En los exteriores, el JAC E10X viene equipado con luces LED brillantes y nítidas, lo que mejora la visibilidad nocturna y también beneficia a la seguridad vial.

Al interior, incorpora una pantalla multimedia de 10.25”, ofreciendo una experiencia visual amplia y cómoda gracias a su resolución y datos de consulta como la navegación, clima, rendimiento, etcétera.

El JAC E10X ofrece una pantalla multimedia que facilita la navegación. Foto: JAC
En cuanto a seguridad, el auto eléctrico integra una cámara de visión trasera que facilita estacionarse y permite detectar obstáculos, peatones y otros objetos fuera del campo de visión del conductor.

Asimismo, según se específica en su ficha técnica, posee:

  • Sistema de control de estabilidad (ESC)
  • Asistente de control en pendiente (HAC)
  • Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPMS)
  • Frenos con ABS, EBD y BAS
  • Sensores traseros de estacionamiento

El precio de lista del es $371,000, lo que lo convierte en la opción más barata en 2026 para autos de su segmento.

¿Qué otro auto eléctrico es accesible en México este 2026?

En la misma revisión, el Renault KWID E-TECH destacó como segunda opción de auto eléctrico barato para comprar este año.

Su precio de lista es de $375,000; sin embargo, actualmente el fabricante lo tiene en oferta por un costo de $335,000.

Este segundo auto eléctrico ofrece 298 km de autonomía en ciudad, 8 años de garantía en batería y admite recargas gratuitas en las agencias de Renault.

Además, para la seguridad de los pasajeros cuenta con 6 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, sistema de alarma a peatones y asistencia anti-vuelco.

Otros detalles destacables son sus rines de acero 14", asientos de tela y acabados exteriores en 3 colores: plata, blanco polar y verde agave.

El KWID E-TECH puede recargarse gratis en cualquier agencia de Renault. Foto: Renault
