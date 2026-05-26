Varios países de Europa occidental vivieron este martes otro día de una ola de calor con temperaturas extremas muy superiores a las normales para un mes de mayo.

El fenómeno meteorológico, llamado "cúpula de calor", se produce cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental.

"Es un poco preocupante, porque no es normal en esta época del año, pero por desgracia creo que esto se va a convertir en la norma en Francia", dijo a la AFP Chloe Voisin, una estudiante de 22 años, en la ciudad suroccidental de Burdeos.

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El Reino Unido batió un nuevo récord histórico, tras alcanzar los 35 grados Celsius (°C), superando en dos décimas el máximo registrado ayer lunes.

"Este martes es ya el día más caluroso de mayo registrado", escribió el organismo en la plataforma X, donde además precisó que la temperatura de 35°C se alcanzó en una zona cercana al aeropuerto londinense de Heathrow y el barrio de Kew Gardens, al suroeste de la capital británica.

"Trabajo en una cocina, así que es horrible", comentó Renata Stankeviciute, una lituana de 43 años que vive en Inglaterra y que dijo esperar que "en unos días tengamos frío de nuevo".

En Francia, que vivió el lunes su día más cálido registrado este mes, se declaró alerta naranja por ola de calor en 13 departamentos del oeste del país a partir del miércoles, indicó la agencia meteorológica Météo-France.

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Las autoridades francesas informaron de al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas fueron a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio.

"Ha habido siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor", declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, al canal de televisión TF1 este martes.

En el Reino Unido también se notificó la muerte de cuatro adolescentes que se ahogaron en varias regiones del país desde el domingo.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está amplificando los fenómenos extremos y que las olas de calor, las sequías e inundaciones son cada vez más intensos y frecuentes.

"Cambio climático en acción"

Philippe Bignens, un turista suizo de 56 años que visitaba Londres con su padre, dijo a la AFP que tuvieron que cambiar de planes y refugiarse en su hotel para evitar estar en la calle en las horas más calurosas del día.

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"Si no te preocupa el calentamiento global, es que estás sordo, ciego o las dos cosas, ¿no? Está ahí, sí. Tenemos que preocuparnos y hacer algo al respecto", afirmó.

La Met Office pronosticó un descenso de las temperaturas más adelante en la semana.

Según uno de los meteorólogos de esta agencia, Greg Dewhurst, el aumento de las temperaturas extremas es "una buena indicación del cambio climático en acción" y es probable que se convierta en "la nueva normalidad".

En Irlanda, dos estaciones meteorológicas registraron una temperatura récord en mayo de 28.8 °C, según datos de la agencia meteorológica (Met Éireann).

En París, los aficionados al tenis sufrieron temperaturas de 33 °C en el torneo de Roland Garros, y los jugadores tuvieron que competir bajo un calor asfixiante.

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Météo-France indicó que este episodio, "excepcional, histórico e inédito" probablemente dure, al menos, hasta finales de semana, con picos de hasta 38 ºC o 39 ºC en algunos puntos.

En Nort-sur-Erdre, a unos 30 km de Nantes, en el oeste de Francia, un productor de cereales se dijo preocupado por el impacto del calor en sus campos de trigo.

"Esto puede afectar al desarrollo de los granos. Con toda la lluvia que ha caído desde principios de año, hay una reserva de agua en el suelo que puede mitigar el fenómeno, pero es importante que este calor no se prolongue", dijo Nicolas Favry, que cultiva trigo, maíz y cebada.

En España, la agencia de meteorología (Aemet) también advirtió de "temperaturas extraordinariamente altas para la época del año" que continuarán en todo el país durante toda la semana, excepto en las islas Canarias, en el océano Atlántico.

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Además, advirtió de "noches tropicales" -cuando la temperatura no desciende de los 20°C- en el suroeste de España a partir del miércoles, con temperaturas máximas de entre 36 °C y 38 °C desde el miércoles hasta el viernes, según publicó en X.

Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido desde 1990, seguido de cerca por Asia, con América del Norte en tercer lugar, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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