El universo del streetwear, los sneakers y la cultura urbana volverá a tomar la Ciudad de México con una nueva edición de Street Fever 2026, que reunirá algunas de las marcas, colaboraciones y experiencias más importantes del momento.

Este evento promete convertirse en uno de los encuentros más relevantes para los amantes de la moda urbana, el gaming, las cartas coleccionables y el diseño contemporáneo.

Si quieres saber cuándo y dónde será, sigue leyendo.

¿Qué habrá en Street Fever 2026?

En 2026, Street Fever apostará por una mezcla entre moda, música, tecnología, arte y entretenimiento. Y además de exhibiciones y experiencias interactivas, contará con invitados internacionales, ediciones limitadas y dinámicas especiales para los asistentes.

Si eres amante de la moda urbana, entonces debes saber que habrá exposiciones de firmas como Ed Hardy y Von Dutch, referentes de la estética Y2K, con prendas y accesorios distintivos.

De igual manera, se presentarán propuestas latinoamericanas como NocNocNoc, Take Action Crew y Pigmento, marcas que combinan elementos del streetwear con diseños conceptuales y referencias a la cultura pop.

Street fever 2026. Foto: Cortesía Street fever

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Uno de los invitados más importantes será Bobby Kim, mejor conocido como Bobby Hundreds, fundador de The Hundreds y considerado una de las figuras más influyentes del streetwear global

Para los aficionados de los sneakers, aquí habrá modelos de Reebok, Machina, New Balance, Orange Crush, Athletica y mucho más; algunas de estas marcas llevarán propuestas inéditas y productos exclusivos.

Y como parte de los lanzamientos especiales, se presentará la colección ICE CREAM de Reebok junto a Pharrell Williams y Billionaire Boys Club. Mientras que el diseñador mexicano Miguel García, conocido como Miggy Gala, presentará piezas de edición limitada que podrán obtenerse mediante dinámicas en el evento.

Otra de las novedades será un pabellón dedicado a las cartas coleccionables y memorabilia, espacio que reunirá expositores nacionales e internacionales especializados en trading cards, sports cards y TCG.

Y para completar la experiencia, se sumará una zona gaming con dinámicas, premios y mucho juego.

Street fever 2026. Foto: Cortesía Street fever

¿Cuándo será Street Fever 2026?

Street Fever 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 4 y domingo 5 de julio en el World Trade Center. Este evento reunirá durante dos días a marcas, artistas, diseñadores, coleccionistas y fanáticos de la moda urbana en un mismo espacio.

Los boletos pueden adquirirse en preventa mediante la plataforma Boletia.

Dirección: Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX

Fechas: 4 y 5 de julio

Horarios: desde las 11:00 a las 20:00 horas

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