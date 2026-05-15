Guess nació en 1981, fundada por los hermanos Marciano (Maurice, Goerges, Armand y Paul) en Los Ángeles, California. Y, desde hace veinte años, México forma parte de esa historia y hoy la marca lo celebra en el país.

Una de las actividades especiales que realizan en el marco de este aniversario es la apertura de la Guess House —ubicada en Maison Celeste, en la colonia Roma Norte de la CDMX, los días 15 y 16 de mayo—; es una experiencia inmersiva que permite aprender (o recordar) parte de su historia y, a la vez, conocer novedades de la firma.

“El aniversario también refleja la relevancia que México ha tenido dentro de la expansión global de Guess. A lo largo de estos años, el país se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para la marca en Latinoamérica, gracias a una comunidad de consumidores que entiende la moda como una forma de expresión personal y que ha hecho de Guess parte de su imaginario aspiracional”, expresan en el comunicado sobre la experiencia.

Guess House: historia, moda y actividades interactivas

Hay datos que encontramos fascinantes en el primer espacio de la Guess House, por ejemplo, en una línea de tiempo evocan sus inicios así: “El producto estrella fueron unos jeans ajustados, lavados a la piedra y con tres cierres en los tobillos, llamado Marilyn Jean. Los hermanos Marciano los enviaron, junto con una nota escrita a mano, a tiendas departamentales seleccionadas. A Bloomingdale’s en Nueva York le encantaron y pidió 24 pares, los cuales se agotaron en cuestión de horas”.

En el mismo salón, cuelgan de la pared imágenes de algunas de sus campañas con modelos icónicas, que fueron creadas desde 1982 hasta la actualidad. Entre los rostros se encuentran las supermodelos Claudia Schiffer (campaña de 1989) y Naomi Campbell (1991); las artistas latinas Camila Cabello y Jennifer López, fotografiadas en 2017; y, entre las más recientes, la empresaria e influencer Georgina Rodríguez (2024).

Una selección de sus modelos más emblemáticas. Foto: Guess

En la Guess House también reservaron un lugar especial para proyectar una campaña con la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo y embajadora de la marca.

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El recorrido por el universo de Guess continúa con la exhibición de las diferentes líneas que son una muestra de la expansión de la compañía. Con prendas de colecciones actuales, recuerdan la esencia de la marca, del denim al lifestyle: jeans, accesorios, activewear, lencería, trajes de baño, calzado y perfumes, además de Marciano by Guess, su propuesta más sofisticada.

“Las colecciones presentadas durante este aniversario reinterpretan el ADN icónico de Guess a través de siluetas contemporáneas, denim elevado y detalles inspirados en la feminidad, la frescura y la evolución natural de la marca. Con guiños a la temática floral que acompaña esta celebración, las piezas integran acentos románticos y una visión actual del estilo Guess, pensadas para una generación que encuentra en la moda una forma de expresión personal”, detallan en el comunicado.

Otra de las actividades que ofrecen es la personalización de un estuche en denim, al cual le imprimen un logo de la marca (a escoger) con un tipo de láser para simular la tecnología “Airwash”, la cual implementan desde 2024 en Guess Jeans, con la cual pueden “ahorrar hasta un 80% en el consumo de agua en comparación con las prácticas tradicionales de lavado de mezclilla”, explican.

Además, hay un espacio para talleres, donde se pueden crear charms para bolsos y también aprender sobre las notas olfativas de sus fragancias. Es posible probar las más recientes de la firma: Iconic Sublime (floral acuática) para ellas y Iconic Blue para ellos (aromática fougère), ambos perfumes son muy frescos y, a la vez, delicados.

Notas del perfume de dama. Salida: mandarina, cardamomo y acorde acuático. Corazón: loto azul, jazmín y magnolia. De fondo: vainilla, sándalo y ámbar.

"Más allá de la moda, Guess House representa una nueva etapa para la marca en México: una plataforma donde convergen estilo, cultura y lifestyle, reafirmando la evolución de Guess dentro de la conversación contemporánea y su conexión con nuevas generaciones", concluyen.

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