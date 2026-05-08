A casi dos décadas de convertirse en un referente cultural, El Diablo Viste a la Moda regresa con una secuela que no solo revive su estética, sino también su discurso: el estilo como una forma de poder. En ese contexto, TRESemmé se suma como aliado oficial con una propuesta que traslada ese universo del cine al terreno del cabello.

Porque si algo dejó claro la historia desde su primera entrega, es que el cabello nunca fue un detalle menor. Es estructura, presencia y, muchas veces, el primer mensaje que se comunica sin hablar.

TRESemmé y El Diablo Viste a la Moda 2: el cabello como símbolo de poder. Foto: TRESemmé

El regreso de un universo que definió una generación

El estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 reabre una conversación que sigue vigente: la relación entre moda, ambición y estética. En ese universo, la figura de la “it girl” no se construye únicamente desde la ropa, sino desde una imagen completa donde el cabello juega un papel clave.

Pulido, preciso y sin margen de error, el hair look es parte del lenguaje visual que proyecta control y seguridad. Es ahí donde entra la propuesta de TRESemmé, con una línea enfocada en combatir uno de los problemas más comunes: el frizz.

Tecnología antifrizz que responde al clima real

Pensado especialmente para mercados como México, donde la humedad puede arruinar cualquier peinado, la marca presenta su sistema antifrizz inspirado en tratamientos de salón. La promesa no es menor: mantener el cabello sellado, controlado y con forma por más tiempo, incluso en condiciones desafiantes.

Entre los productos clave destaca el Coat Spray Antifrizz, diseñado como una capa invisible que protege el cabello y ayuda a conservar su estructura. A esto se suma una rutina completa —desde el lavado hasta el acabado— que integra ingredientes como queratina y ácido hialurónico, además de protección térmica. Más que styling, la idea es construir un look que se sostenga.

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Casa TRESemmé: vivir el universo de la película

Más allá de los productos, la colaboración toma forma en una experiencia física: Casa TRESemmé, un espacio en Polanco que tendrá sus puertas abiertas hasta el 31 de mayo en Ciudad de México.

TRESemmé revela la esencia de la “it girl” de El Diablo Viste a la Moda. Foto: Cortesía TRESemmé

Durante poco más de un mes, la marca propone una inmersión en el universo de la película, traducido al lenguaje del cabello. No se trata solo de observar, sino de experimentar cómo se construye un look con precisión y control.

Algunos de los espacios más destacados incluyen:

La oficina de Miranda, una recreación del icónico espacio de poder donde se dictan las reglas del estilo.

La cafetería, un guiño a uno de los rituales más reconocibles de la historia.

El cuarto TRESemmé , una instalación que ilustra de forma visual cómo funciona el control del frizz frente a la humedad.

, una instalación que ilustra de forma visual cómo funciona el frente a la humedad. El red carpet, un set pensado para capturar el momento como si fuera una portada editorial.

Del salón a la pantalla. Foto: Cortesía TRESemmé

Cada espacio está diseñado para reflejar la disciplina, el glamour y la estética que definieron a toda una generación.

Para entrar, las asistentes deberán reservar su lugar a través de la landing oficial de The Mansion, disponible desde sus redes sociales (IG: @tresemmemexico). Los accesos estarán organizados por horarios —de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.— con cupo limitado, buscando mantener una experiencia mucho más inmersiva y personalizada.

Además de recorrer los espacios inspirados en El Diablo Viste a la Moda 2, quienes visiten Casa TRESemmé también podrán probar la línea Antifrizz de TRESemmé y experimentar de primera mano cómo funciona su tecnología de control contra la humedad.

La alianza entre TRESemmé y El Diablo Viste a la Moda 2 no se queda en lo visual. Responde a una idea más amplia: el cabello como una extensión de la identidad.

TRESemmé x El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: Cortesía TRESemmé

En un momento donde la belleza se redefine constantemente, esta propuesta retoma una premisa clara: cuando el cabello está bien cuidado, no solo acompaña el look, lo eleva. Y en un universo donde el estilo siempre ha sido una declaración, ese detalle hace toda la diferencia.

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