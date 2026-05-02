La idea de belleza ha evolucionado y hoy responde a una visión mucho más personal. En ese contexto, Dyson plantea un cambio claro: el control ya no está en manos del estilista, sino del usuario. “Antes, el hairdresser decidía qué era lo más bello. Hoy, el consumidor define cómo quiere verse y sentirse”, explica Matthew Collins, stylist global de la marca.

Matthew Collins, stylist global de Dyson. Foto: Abril Macías | El Universal

Esa transformación también se refleja en cómo se usa el cabello: ya no hay una sola versión. Puede ser natural, lacio, rizado o recogido, dependiendo del momento. “Es una belleza mucho más fluida, donde puedes cambiar todos los días sin limitarte a un solo estilo”, agrega Collins, destacando una tendencia que prioriza autenticidad y versatilidad.

Airwrap Co-anda 2x: tecnología que simplifica el styling

El nuevo Dyson Airwrap Co-anda 2x responde directamente a esa necesidad de adaptabilidad. Equipado con el motor Hyperdymium 2, alcanza 150,000 rpm y genera el doble de presión de aire, lo que permite secar más rápido y crear rizos o alisados con mayor precisión, sin recurrir a temperaturas extremas.

Rizos, liso, volumen… sin daño. El nuevo Airwrap 2x lo hace todo. Foto: Cortesía Dyson

Uno de sus diferenciales es la integración de tecnología inteligente. A través de sensores y conexión con la app MyDyson, el dispositivo ajusta automáticamente los tiempos de calor y enfriamiento según el tipo de cabello. “Antes tenías que pensar cuánto tiempo dejar cada sección; ahora solo presionas un botón y el sistema hace todo por ti”, explica Collins sobre la función i.d. curl.

Menos calor, mejor cabello

Para Dyson, la innovación no está en aumentar la temperatura, sino en controlarla. Collins lo resume con claridad: “Durante años se pensó que entre más caliente el secador, más rápido el resultado. Pero el calor extremo daña la cutícula y afecta cómo reacciona el cabello después, especialmente con la humedad”.

Menos calor, más control. Así se redefine el cabello con tecnología Dyson. Foto: Cortesía Dyson

Este enfoque cambia la forma de estilizar, ya que permite alternar looks sin comprometer la salud capilar. Un cabello que no ha sido dañado por calor responde mejor, mantiene su forma natural y conserva brillo, algo clave en un contexto donde la versatilidad es esencial.

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Supersonic Travel: la rutina se mueve contigo

La innovación también se adapta al ritmo actual con la Dyson Supersonic Travel, una versión compacta de su secadora insignia. Es 32% más pequeña y 25% más ligera, pensada para acompañar desde el gimnasio hasta viajes internacionales sin sacrificar rendimiento.

Dyson Supersonic Travel. Foto: Cortesía Dyson

Su sistema de voltaje global y el control inteligente de temperatura —que mide el calor más de 100 veces por segundo— permiten mantener el cabello protegido en cualquier entorno. Así, la rutina de cuidado deja de depender del lugar y se vuelve constante.

Styling en casa: simple es mejor

Más allá de la tecnología, Collins insiste en una idea clave: no sobrecomplicar el proceso. “Empieza con lo básico. Usa una función a la vez y ve avanzando poco a poco”, recomienda. Compara el aprendizaje con usar un smartphone por primera vez: la práctica es lo que permite dominar la herramienta.

Dyson Airwrap Co-anda 2x. Foto: Cortesía Dyson

Este enfoque redefine el lujo en el cuidado personal: no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Con herramientas que piensan por el usuario, el styling se vuelve más intuitivo, accesible y alineado con una nueva forma de entender la belleza.

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