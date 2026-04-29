Teñirse el cabello en casa se ha vuelto una práctica común, ya sea por comodidad, ahorro o gusto personal. Sin embagro, hay quienes repelen esta idea porque consideran que los tintes ocasionan daños en el pelo, sobre todo cuando tiene canas.

La buena noticia es que, en la actualidad, podemos encontrar opciones de tintes libres de químicos como el amoniaco, y que ofrecen una cobertura total.

Si quieres aprender a utilizarlos, sigue leyendo.

¿Por qué teñir las canas con tintes sin amoniaco?

María Fernanda Cruz, gerente de marca para la categoría de coloración capilar de Henkel Consumer Brands México, conversó con De Última sobre los beneficios de usar tintes libres de amoniaco en cabellos regulares y aquellos que ya tienen canas.

Este acercamiento ocurrió durante la presentación de la nueva línea Palette Naturals, productos sin amoníaco que potencian su fórmula con ingredientes naturales y veganos, garantizando una cobertura total.

La línea de tintes Palette Naturals se presentó en Casa Xipe. Foto: Cortesía Palette

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De acuerdo con la experta, una de las principales ventajas de este tipo de tintes es que no dañan el cuero cabelludo a largo plazo; por el contrario, lo nutren a profundidad durante un proceso tan delicado como lo es la coloración.

Precisamente, al ser menos invasivos, la fibra capilar refleja mejor la luz, por lo que el pelo puede verse más brillante, incluso en las zonas donde ya han aparecido canas.

Otro beneficio es el acabado natural, puesto que los tintes sin amoniaco crean un efecto difuminado en el cabello. Por lo que el resultado se percibe más natural, tipo “mezcla” con tu color base.

Y aunque no igualan en duración a los tintes convencionales, sí logran la fijación adecuada del pigmento.

No obstante, el tiempo que tarden en deslavarse también depende de factores como la frecuencia de lavado y los productos que se utilicen en la rutina.

¿Cómo cubrir las canas con un tinte sin amoniaco?

Sí es posible cubrir las canas con un tinte sin amoniaco, pero hay que hacerlo con un poco más de estrategia. Aquí te compartimos los consejos de la experta para lograrlo:

Elige una fórmula natural

María Fernanda Cruz señala que, en promedio, las mujeres suelen retocarse las canas cada 3 semanas. Y el problema es que el uso continuo de tintes con amoniaco puede debilitar el cabello con el paso del tiempo.

No obstante, las fórmulas sin este componente, como la de Palette Naturals, pueden mantenerlo en mejores condiciones: mayor suavidad, movimiento, brillo e hidratación.

Revisar el instructivo del tinte

Para conseguir un resultado de 10, además de revisar la fórmula del producto, es importante aplicarlo con la técnica adecuada.

Al respecto, la experta recomienda leer y seguir las instrucciones que vienen en el producto, puesto que algunas personas suelen ignorar esas indicaciones y por eso no quedan satisfechas con la aplicación.

Tratamientos post-coloración

Con el objetivo de mantener una cabellera sana después de la coloración, María Fernanda Cruz sugiere incorporar a la rutina de haircare tratamientos como mascarillas, que nutren a profundidad.

También es ideal adoptar hábitos que reduzcan el riesgo de daños, como evitar dormirse con el cabello amarrado o mojado, y utilizar gorros de seda para disminuir la fricción con la almohada.

Alimentación balanceada

Finalmente, la experta puntualiza que la salud del pelo y de las canas está relacionada con la alimentación, el ejercicio y el consumo de agua simple. Así que procura mantener un balance en tu rutina diaria.

Palette Naturals. Foto: Palette

Si tienes dudas sobre probar o no un tinte sin amoniaco, este puede ser un buen momento para voltear a ver líneas como Palette Naturals.

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