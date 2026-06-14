La seguridad vial va de la mano de las normas de tránsito, que todo conductor debe seguir para evitar accidentes, sobre todo en una época de gran afluencia como el Mundial 2026.

De todas partes de la República, automovilistas salen a las carreteras para desplazarse a las ciudades sede y disfrutar el evento deportivo. En un ambiente de fiesta como el que implica, tomar precauciones y no conducir bajo los efectos del alcohol es clave.

Y entre esas medidas a tomar se encuentra tener a la mano números de emergencia. Hoy en Autopistas te los compartimos para que tu trayecto siempre sea seguro.

¿Qué números de emergencia brindan asistencia en carreteras?

De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, todo viajero que transite por autopistas nacionales tiene derecho a recibir atención vial digna en caso de accidentes. Por eso, en esta Copa del Mundo, los números de emergencia que debes llevar contigo son:

Ángeles Verdes

Este cuerpo de asistencia perteneciente a la Secretaría de Turismo (Sectur) se encarga de asistir a los automovilistas que necesitan primeros auxilios u orientación mecánica.

De acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de la Sectur, durante esta temporada los Ángeles Verdes ofrecerán asistencia las 24 horas a través de su canal de WhatsApp, su aplicación móvil o marcando al 078.

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La seguridad vial es clave para tu protección y la de otros automovilistas. Foto: Magnific

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Capufe

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es el organismo dedicado a administrar y mantener en buen estado las autopistas y puentes del país, pero también brinda auxilio vial.

Durante el Mundial 2026, contará con servicio de grúas gratuito operando las 24 horas, y pondrá a disposición de los conductores asistencia médica prehospitalaria.

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Si necesitas su ayuda, marca al 074.

Cruz Roja Mexicana

De igual manera, la Cruz Roja Mexicana brindará atención médica en todas las sedes mundialistas y autopistas cercanas a cada una. Una vía para contactarlos es al 911, pero para recibir atención más próxima te recomendamos usar los siguientes teléfonos:

CDMX: 55 1084 9000

Guadalajara: 33 3614 1285

Monterrey: 81 1477 1477

Guardia Nacional

Este es otro contacto de emergencia que no puede faltar en tu celular. En plena justa mundialista, la Guardia Nacional ha implementado el Plan Kukulkán para ofrecer asistencia vial, vigilancia en carreteras federales, seguridad en aeropuertos y terminales de transporte terrestre, así como apoyo en operativos de control.

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Para solicitar su servicio, llama al 088.

En este Mundial 2026, las autoridades han fortalecido la seguridad vial. Foto: Magnific

¿Cómo viajar en carretera este Mundial 2026 de manera segura?

Para tener un traslado seguro, primero debes respetar las normas de tránsito y también apóyate aplicando ciertos tips de conducción básica:

Planifica tu ruta con anticipación para conocer las zonas más seguras entre cada sede.

Dale mantenimiento a tu vehículo y revisa que sus componentes como llantas, frenos, luces y motor se encuentren en óptimas condiciones. Asimismo, equípalo con herramientas de repuesto como neumáticos.

Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad, que van desde los 50 km/h a los 80 km/h en zonas urbanas de la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Evita conducir de noche y, si tienes la posibilidad, túrnate con un compañero de viaje.

Utiliza el cinturón de seguridad en todo momento.

No hagas uso del celular u otros dispositivos al conducir.

Infórmate sobre las condiciones de las carreteras para contemplar posibles contratiempos.

Si vas a festejar el triunfo de tu equipo favorito, abstente de conducir en estado de ebriedad.

Recuerda no estacionarte en lugares prohibidos, evita conducir por carriles confinados y respeta el operativo “Última milla” de la CDMX para evitar aglomeraciones en las sedes.

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Antes de ir a cualquier sede mundialista en auto, busca la ruta que más te convenga. Foto: Magnific

Si vas a viajar por carretera para disfrutar el Mundial 2026, no salgas de casa sin antes haber guardado en tu celular estos números de emergencia vial.

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