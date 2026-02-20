¿Recuerdas cuando las fotomultas en la Ciudad de México dejaron de existir por un tiempo? Para muchos automovilistas fue una época de oro, pero también coincidió con un incremento en los accidentes por exceso de velocidad. Ahora, el sistema de fotomultas CDMX regresó hace un tiempo como parte de la estrategia de seguridad vial impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el objetivo de reforzar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la CDMX y reducir riesgos en las calles.

No respetar el Reglamento de Tránsito puede salir caro, especialmente con las fotomultas de tránsito en CDMX. Sin embargo, también es cierto que en algunos casos obtenemos fotomultas por error que afectan a conductores que no cometieron ninguna infracción, ya sea por placas clonadas o fallas en el sistema. Por eso es importante conocer el proceso para impugnar una fotomulta en la Ciudad de México y saber cómo defenderte ante una multa injusta, evitando pagar sanciones que no corresponden.

Qué son las fotomultas y cómo revisar si tengo una?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), las fotomultas consisten en un esquema de sanciones educativas y cívicas asociadas al puntaje de las placas vehiculares. Cada semestre, las placas de los vehículos registrados a nombre de una persona física en la CDMX tienen asignados 10 puntos que se van restando por cada infracción cometida.

Faltas que restan puntos:

Circular a exceso de velocidad o en sentido contrario.

Invadir el paso peatonal.

Transportar niños en el asiento delantero.

No respetar la luz roja del semáforo.

Dar una vuelta prohibida.

No usar cinturón de seguridad o casco en el caso de motociclistas.

Usar el teléfono celular al conducir.

Penalizaciones:

Estas acciones restan un punto. Sin embargo, rebasar en un 40% los límites de velocidad implica una penalización directa de cinco puntos.

Las multas se realizan mediante dispositivos que miden la velocidad y fotografían las placas. Posteriormente, la sanción, acompañada de evidencia, es enviada al domicilio registrado del vehículo. Por ello, es crucial mantener los datos actualizados. Estas infracciones solo aplican a vehículos con placas de la CDMX.

Para verificar si tienes alguna fotomulta pendiente, ingresa al sitio web oficial: Consulta de fotomultas. Ahí, introduce tus placas y revisa las infracciones registradas. Si encuentras alguna, deberás ingresar con tu cuenta de Llave CDMX o crear una para obtener más información sobre tu vehículo.

¿Cómo hacer una reclamación por una multa no reconocida?

Si no estás de acuerdo con una infracción, puedes interponer una queja conforme al Artículo 69 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Requisitos para la reclamación:

Documentos de identificación oficial (original y copia):

Identificación oficial como la credencial para votar, o cartilla de servicio militar, o cédula profesional con fotografía.

Tarjeta de circulación vigente, si no cuentas con la tarjeta de circulación, presenta acta de extravío.

Procedimiento presencial:

Preséntate en un módulo de atención ciudadana con los requisitos establecidos.

Indica el error en la boleta de sanción.

Un servidor público revisará la documentación y verificará la existencia del error.

Una vez aceptada la solicitud, recibirás la resolución en un plazo de 10 días hábiles.

Recuerda que el plazo para impugnar una multa es de 15 días hábiles a partir de la notificación. Este procedimiento está diseñado para proteger a los ciudadanos de errores en el sistema de fotomultas y garantizar una aplicación justa del reglamento de tránsito en la Ciudad de México.

