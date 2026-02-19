Más Información
La política sobre la emisión del Holograma Exento en la CDMX tuvo un cambio significativo declarado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la cual reajusta la manera en que los vehículos electrificados podrán circular.
Hasta finales de enero, el esquema involucraba la adopción del Holograma Exento durante 8 años, con posibilidad a renovarlo por 6 años una vez transcurrido el tiempo original, más aparte los beneficios fiscales ya conocidos para propietarios de autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido.
Los cambios para 2026
Sin embargo, para quien compre un auto híbrido desde este momento, el Holograma Exento tiene una vigencia de 6 años con renovación por otros 6 años, lo que significa que durante 12 años no verificará y podrá gozar de los beneficios de un vehículo con esa tecnología.
Por otro lado, los autos mild hybrid, o microhíbridos, dejarán de portar el Holograma Exento pero podrán ser acreedores al Holograma 00 durante más tiempo, dado que el motor de combustión es el que mueve al coche en todo momento y la asistencia eléctrica es mínima. Si tu auto mild hybrid lo adquiriste antes de estos cambios, se reseptará el esquema anterior, donde es posible que tengan Holograma Exento.
En entrevista con Marisol Blanco, Subdirectora de comunicación de Toyota de México, nos comentó que estos cambios en la vigencia del Holograma Exento no afectan las cualidades fiscales ni los planes de electrificación de la marca japonesa en nuestro país. Pese a que un híbrido usa electricidad a bajas velocidades y cuando existe menor demanda del acelerador, son vehículos que están comprometidos con el medio ambiente sin agregar complejidad al usuario en cuanto a cargadores.
En 2010 fue cuando Toyota introdujo al Prius en México, y desde ese año han comercializado más de 217 mil híbridos en el mercado nacional, lo que equivale a una reducción de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono según análisis regulatorios de emisiones que realiza la firma.
Los beneficios de un auto híbrido
Además del menor consumo de combustible, que se traduce en menos contaminantes hacia la atmósfera, en la CDMX un auto híbrido, híbrido enchufable o eléctrico de rango extendido cuenta con los siguientes beneficios:
- No verifican por 6 años (+6 años de renovación).
- Circulan diariamente, incluso en contingencias ambientales.
- No pagan ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos)
- Descuentos en autopistas urbanas.
- No pagan tenencia.
Te dejamos la lista oficial de la SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente) de autos que pueden portar Holograma Exento en la CDMX.
