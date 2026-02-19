En la Ciudad de México y en varios estados del país, los parquímetros forman parte del día a día en calles con alta demanda de estacionamiento. Todos los conocemos, pero no siempre tenemos claro cuál es su verdadero propósito.

Básicamente los parquímetros en CDMX funcionan para regular el uso de espacios en la vía pública mediante una tarifa y horarios específicos. La idea es ordenar el estacionamiento, facilitar la rotación de vehículos y evitar que los llamados “viene-viene” o franeleros se aprovechen de los automovilistas cobrando por apartar lugares.

Sin embargo, cuando vives en una zona con parquímetros, es molesto. Muchos vecinos no cuentan con lugares de estacionamiento, por lo que algunos lo consideran invasivo y otros simplemente no están de acuerdo con pagar por estacionarse frente a su propio domicilio.

Lo que no todos saben es que existe el permiso para residentes en zonas de parquímetro, algo que permite estacionarse sin pagar, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En Autopistas te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el permiso para residentes en zonas de parquímetro?

De acuerdo con la autoridad de movilidad de la CDMX, el permiso para residentes es el documento mediante el cual la Secretaría autoriza a un vecino a ocupar un lugar de estacionamiento en vía pública dentro de la zona de parquímetros, sin obligación de realizar el pago, siempre que cumpla con lo establecido en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública.

Siempre y cuando el vehículo cuente con placas de la Ciudad de México.

Datos importantes del permiso para residentes CDMX

Si estás pensando en tramitar el permiso para estacionarte en zona de parquímetro, toma en cuenta lo siguiente:

Tiene una vigencia de 2 años .

. No aplica para habitantes de zonas donde no se requiere pago de parquímetro.

No aplica para vehículos con placas foráneas .

. No aplica para vehículos con placas de la CDMX que tengan adeudos o sanciones pendientes .

. No aplica para vehículos de transporte público colectivo .

. No aplica para personas que vivan en un domicilio que ya cuente con al menos un cajón de estacionamiento.

Requisitos para tramitar el permiso para residentes en CDMX

Para iniciar el trámite del permiso para parquímetros necesitas reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Tarjeta de circulación vigente emitida por la CDMX.

Estar al corriente en el pago de impuestos y obligaciones vehiculares.

Carta bajo protesta de decir verdad.

Evidencia fotográfica del inmueble.

Comprobante de propiedad del vehículo.

¿Dónde y cómo tramitar el permiso para parquímetro en CDMX?

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Estos son los pasos:

Ingresa con tu cuenta Llave CDMX a la plataforma oficial de permisos de parquímetros. Captura los datos de tu matrícula vehicular (placa) y llena los campos requeridos. Sube los documentos solicitados en formato PDF. La autoridad recibe la solicitud y realiza el análisis documental. En algunos casos, puede hacer una verificación del inmueble para confirmar que no cuenta con cochera. Se emite la resolución del trámite. Si es procedente, podrás descargar un Código QR (permiso electrónico) que deberás colocar en un lugar visible del vehículo para poder estacionarte en la zona de parquímetros correspondiente a tu domicilio.

