Una de las prácticas más comunes durante la temporada de frío es dejar el auto encendido varios minutos antes de conducir, ello para que el motor se caliente. Pero a largo plazo, esto puede ocasionar un desgaste prematuro.

En la actualidad, el sector automotriz ha evolucionado y en varios vehículos modernos se ha implementado un sistema de inyección electrónica, lo que regula la mezcla de combustible y, de esa manera, el coche se adapta al frío sin necesidad de dejarlo mucho tiempo encendido.

A pesar de esto, calentar tu auto antes de manejar sí tiene algunos beneficios y en Autopistas te los contamos.

Dejar tu auto encendido por muchos minutos puede provocar desgaste prematuro del motor. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de calentar el motor antes de conducir?

En el día a día, solo bastan unos segundos para que el motor del auto se caliente. De acuerdo con la American Automobile Association, este periodo es suficiente para que el aceite lubricante circule en todos los componentes críticos del motor.

Y durante épocas de frío, puedes dejar tu auto encendido un poco más de tiempo (sin rebasar los 60 segundos).

La AAA explica que, si bien dejar el motor calentando puede ocasionar un desgaste prematuro cuando se abusa del tiempo, por un par de segundos es positivo para:

Eficiencia de combustible: Dejar encendido el auto por mucho tiempo quema más combustible del necesario; pero si limitas el tiempo puedes mejorar su consumo.

Reduce emisiones: Los tiempos de calentamiento más cortos permiten que el coche no libere tantos contaminantes nocivos, así contribuyes a cuidar el medio ambiente.

Mayor vida útil del motor: Gracias a la tecnología, los motores modernos pueden alcanzar temperaturas óptimas rápidamente; por eso, dejar el auto encendido por muchos minutos puede desgastar los componentes del motor en menos tiempo de lo esperado.

¡Ojo! Esta misma organización explica que durante climas extremadamente fríos o en caso de que te encuentres atrapado en la nieve, es posible que el motor necesite más tiempo para calentarse y alcanzar la temperatura de funcionamiento óptima.

Durante épocas extremadamente frías, el motor de tu auto necesita más tiempo para calentarse. Foto: Freepik

¿Es necesario calentar el motor más tiempo si tienes un auto antiguo?

El caso de los autos antiguos es diferente, ya que la mayoría de ellos, especialmente los fabricados antes de 1980, contaban con carburadores. Por eso necesitaban calentarse por varios minutos, sobre todo durante épocas de frío, para funcionar correctamente.

Si tienes un modelo clásico, puedes dejar encendido el motor de 2 a 3 minutos antes de conducir.

¿Los autos híbridos necesitan calentarse?

Finalmente, los autos eléctricos e híbridos no tienen que dejarse encendidos, gracias a su tecnología de baterías y a sus motores, incluso en climas fríos.

Por el contrario, esta práctica puede provocar un desperdicio de energía. Si conduces bajo tales condiciones climáticas, es preferible usar el sistema de control de clima.

Los tiempos van cambiando y la tecnología se encuentra en constante innovación; estos vehículos han sido diseñados para adaptarse más rápido a diversas circunstancias.

