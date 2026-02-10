El sector automotriz es uno de los más competitivos en el mundo, por lo que, en cada lanzamiento, los fabricantes buscan mejorar la calidad de sus productos. Y hay organizaciones que se encargan de investigar y cuantificar el desempeño de esos autos.

Por ejemplo, en días recientes, la firma de investigación en mercados LandRoads presentó un informe sobre la calidad de productos de vehículos de nueva energía del mercado chino 2025.

El informe reúne cerca de 6 mil 950 reportes de problemas por parte de usuarios, de los cuales 3 mil 687 fueron relacionados con la calidad y 3 mil 263 con el diseño.

Sin embargo, la misma firma indica que hay marcas de autos que podemos encontrar en México, y cuyo desempeño se encuentra por encima del estándar. Conoce aquí cuáles son.

¿Cuáles son las marcas con mejor desempeño, según LandRoads?

En este informe, la marca de autos AITO ocupa el primer puesto con 123 puntos en índice de riesgo de calidad, seguido de Mercedes-Benz con 126 puntos, Tesla y Firefly ocupando el tercer y cuarto lugar con 146 puntos, y en quinto lugar Xiaomi con 147 puntos.

Es importante mencionar que en este ranking, los autos con menos puntos son los de mayor desempeño.

Otro dato a considerar es que AITO sobresale en el desempeño de calidad por funciones inteligentes; Mercedes-Benz tiene un rendimiento destacable en cuanto a funciones de calidad básica (como sistemas de conducción y control de sonido); mientras que Tesla ocupa dicha posición por su sistema trieléctrico.

¿Cuáles son los autos más confiables?

Dentro del mismo informe de LandRoads se clasificaron, según su tamaño, los modelos de autos con los índices de riesgo de calidad más estables y confiables. Ello para que los usuarios puedan tener más opciones al momento de comprar un vehículo:

SUV tamaño mediano-grande y superior

AITO M9 (88)

AITO M8 (98)

AITO M7 (135)

Li Auto L8 (162)

Voyah Free (177)

SUV de tamaño mediano e inferior

Avatr 07 (92)

BYD Sealion 05 EV (116)

BYD Yuan Up (145)

Tesla Model Y (170)

BYD Yuan Plus (170)

Sedanes medianos-grandes y superiores

Xiaomi SU7 (108)

Stelato S9 (218)

IM L6 (237)

Sedanes medianos y bajos

Tesla Model 3 (104)

NIO Firefly (146)

BMW i3 (147)

Geely Galaxy Xingyuan (171)

BYD Seal 06 GT (195)

Monovolúmenes (MPV)

Voyah Dreamer (192)

Del ranking, en México es posible encontrar autos como el Tesla Model 3, Model Y o el BYD Yuan Plus en diferentes concesionarias. Sin embargo, modelos como el Xiaomi SU7, el AITO M9 o el Stelato S9 aún no se comercializan.

LandRoads concluye que la industria ha formado dos caminos competitivos: por un lado, las marcas de lujo tradicionales, y por otro las marcas de nueva creación (como Tesla) que continúan invirtiendo en campos tecnológicos centrales, tal es el caso de los sistemas inteligentes y trieléctricos.

