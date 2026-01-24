El mercado de los vehículos híbridos ha crecido exponencialmente en México durante los últimos años. En la actualidad, las personas eligen este tipo de autos para obtener ventajas como la eficiencia de combustible, una conducción más suave, mayores beneficios de circulación y fiscales.

Si tú también estás pensando en sumarte a la fiebre por estos vehículos que, además son amigables con el medio ambiente, en Autopistas te presentamos la opción más barata para comprar en 2026.

Este hatchback híbrido cuenta con un diseño deportivo. Foto: Suzuki México

Leer también Esto pagarás por invadir el carril del Metrobús con la nueva UMA

¿Qué auto híbrido es el más barato en 2026?

El auto que hoy te presentamos es el Suzuki Swift Boostergreen, vehículo híbrido que destaca por su diseño deportivo y el equilibrio entre aerodinámica, peso y potencia. Actualmente, se encuentra a la venta en 4 colores: gris acero, rojo vanadio, azul metal o plata silice.

En el interior, cuenta con sistema Display Audio, pantalla HD de 9" con conectividad para smartphone vía USB y WiFi, además de detalles decorativos en color gris claro y con diseño texturizado 3D.

En el exterior encontramos un diseño aerodinámico pensado para optimizar el flujo de aire alrededor de los neumáticos delanteros; mientras que los spoilers laterales permiten que el flujo del aire debajo del piso y alrededor de los neumáticos traseros aumente.

Otro detalle destacable es su potencia. Este auto japonés cuenta con un motor de bajas emisiones Z12E, cuya tecnología favorece el ahorro de energía. Gracias a ello, ofrece asistencia al motor eléctrico cuando el consumo de energía es elevado, ayudando a mantenerlo en las mejores condiciones durante más tiempo.

En conjunto, el motor del Suzuki Swift Boostergreen ofrece una potencia de 82 caballos de fuerza y 5,700 revoluciones por minuto.

Sobre seguridad, la ficha técnica del híbridindica que integra cámaras frontales y un radar que emite una “Alerta de Colisión Frontal” cuando el conductor se acerca demasiado rápido a peatones, autos, motos, bicicletas u otros obtentos.

En caso de que el conductor no reaccione girando el volante o frenando, el auto de Suzuki cuenta con una nueva tecnología llamada “Asistencia de frenado de doble sensor”, que acciona el freno para reducir las posibilidades de un accidente.

Asimismo, viene equipado con una alerta de “Asistencia de Mantenimiento de Carril”, con la que corrige la ruta por si el conductor se desvía o se va por lugares equivocados.

El Suzuki Swift Boostergreen es un hatchback híbrido para la familia. Foto: Suzuki México

¿Cuánto cuesta el Suzuki Swift Boostergreen 2026?

El precio del Suzuki Swift Boostergreen este 2026 es de $339,990s en su versión base. De acuerdo con una revisión realizada a los portales de diferentes fabricantes, es la opción más accesible en México.

Hay que recordar que el precio depende si se compra en a versión GLX o GLS, además de los accesorios de personalización.

Sin duda, los autos híbridos han revolucionado la manera de conducir para miles de personas y este hatchback lo demuestra.

Leer también Edomex modifica lineamientos de la verificación vehicular 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters