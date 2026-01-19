Si vives en el Estado de México y tienes un auto, entonces debes saber que el gobierno mexiquense ha modificado los lineamientos para la obtención de ciertos hologramas en el primer semestre de la verificación vehicular 2026.

Estas modificaciones se produjeron a partir de una confusión entre los automovilistas, por lo que a través de una fe de erratas han quedado resueltas sus dudas. ¿Qué cambia? Sigue leyendo porque en Autopistas te compartimos los detalles.

¿Qué modificaciones hay en la verificación 2026 del Edomex?

Las aclaraciones en el proceso de la verificación vehicular 2026 fueron publicadas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el pasado 9 de enero de 2026. Si no te habías enterado, debes saber que el principal ajuste versa en los años de vigencia y los modelos que pueden obtener el holograma 00, 0 y 1.

Para empezar, la fe de erratas indica que los vehículos que obtuvieron constancia 00 en el año 2024, y cuya vigencia concluya en el presente semestre, deberán realizar la verificación vehicular en el periodo que le corresponda conforme al último número de las placas de circulación durante el segundo semestre de 2026.

Sobre el holograma 0, lo podrán obtener los vehículos ligeros de año modelo 2006 y posteriores, con cualquier uso y que utilicen gasolina, Gas (Natural de origen o Licuado de Petróleo), que cuenten con Sistema de Control de Emisiones Contaminantes y cumplan con los Criterios de Aprobación OBD, así como los vehículos híbridos MHEV que no cumplan con el rendimiento establecido en la Tabla A (disponible en el sitio de la Gaceta Oficial).

En caso contrario, serán sometidos a la prueba de verificación vehicular por emisiones y estos no deberán rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 3 (disponible en el sitio de la Gaceta Oficial).

Y del holograma 1, este documento señala que lo podrán obtener los vehículos ligeros de año modelo 1994 a 2005, que no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 4 (disponible en el sitio de la Gaceta Oficial).

Finalmente, aunque no se ha hecho oficial, recuerda que podría haber un incremento en los costos de la verificación a partir de febrero de 2026, cuando el valor de la UMA se actualice a $117.31, según datos del INEGI.

¿Cuáles son las fechas para verificar este 2026 en Edomex?

Este 2026, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex ha fijado las siguientes fechas para el primer semestre de la verificación vehicular:

Enero y febrero: Engomado Amarillo, con terminación de placa 5 o 6. Fecha límite al 28 de febrero.

Febrero y marzo. Engomado Rosa, con terminación de placa 7 u 8). Fecha límite al 31 de marzo.

Marzo y abril: Engomado Rojo, con terminación de placa 3 o 4. Fecha límite al 30 de abril.

Abril y mayo: Engomado Verde, con terminación de placa 1 o 2. Fecha límite al 30 de mayo.

Mayo y junio: Engomado Azul, con terminación de placa 9 o 0. Fecha límite al 30 de junio.

De no cumplir a tiempo con este trámite, se podría imponer una multa por verificación extemporánea equivalente a 30 UMAs.

¿Cuál es el costo actual de la verificación en Edomex?

Hasta el momento, los precios de la verificación vehicular en el Estado de México se mantienen así:

Holograma Doble Cero (00): 10.20 UMAs, equivalentes a $1,154.

Holograma Cero (0): 5.20 UMAs, alrededor de $588.

Hologramas Uno y Dos (1): 4.00 UMAs, cerca de $453.

Como lo mencionamos anteriormente, estos precios podrían ajustarse a partir del siguiente mes.

