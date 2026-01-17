La verificación vehicular es un programa ambiental y de carácter obligatorio impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). Su objetivo es reducir las emisiones contaminantes de los autos, mejorando la calidad del aire y la seguridad vial.

Por medio de un holograma, obtenido después de las pruebas físico-mecánicas, las autoridades también regulan su circulación, sobre todo dentro del "Hoy No Circula" o cuando se activa doble contingencia ambiental

Aunque debes saber que, este 2026, el proceso de verificación ha llegado con cambios importantes y uno de esos es el precio. Esto se debe al ajuste del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La verificación vehicular es un proceso que se realiza de manera bimestral en la CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué es el holograma 00?

De acuerdo con la Sedema, el holograma o constancia 00 se otorga a los automotores cuyo desempeño ambiental es superior al establecido en la regulación nacional vigente.

Aunque para obtenerlo es necesario cumplir una serie de requisitos:

Ser candidato: Cualquier auto que utilice gasolina, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo e híbridos categoría III que se encuentren en la lista de la Sedema es candidato.

Acudir a los centros de verificación: Si el auto se encuentra en la lista, el propietario deberás asistir a realizar las pruebas al verificentro.

Pasar las pruebas: En el centro de verificación se analizarán aspectos físico-mecánicos para saber si el vehículo es apto para recibir este holograma.

Presentar los documentos: El propietario deberá presentar la factura original si el auto es o bien titulo de propiedad, una identificación oficial y la tarjeta de circulación vigente.

Otro beneficio de este holograma es que las unidades quedan exentas de la obligación de verificar sus emisiones hasta por 3 semestres posteriores.

¿Cuál es el costo del holograma 00 en CDMX este 2026?

En el portal de la Sedema se indica que el costo de la constancia de verificación “0”, “1”, “2”, Rechazo y Evaluación Técnica, así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Pero aquí es donde viene el ajuste del precio: a partir del 1 de febrero de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la UMA se actualizará a $117.31

Con el ajuste, tendrá un costo aproximado de $659.86 sin contar el IVA. En lo que resta de este mes de enero, el precio de la verificación de mantendrá en $738 ya con el IVA incluido.

¿Cuáles son las fechas de la verificación 2026 en CDMX?

¡Checa el calendario! Así se llevará a cabo el primer semestre de la verificación vehicular 2026:

Enero y febrero: Engomado Amarillo, placas con terminación 5 o 6

Febrero y marzo: Engomado Rosa, placas con terminación 7 o 8

Marzo y abril: Engomado Rojo, placas con terminación 3 o 4

Abril y mayo: Engomado Verde, placas con terminación 1 o 2

Mayo y junio: Engomado Azul, placas con terminación 9 o 0

Recuerda que si por alguna razón se te pasa el tiempo de verificación, podrías recibir una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Estas son las fechas para la verificación 2026 en CDMX. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

