Enero es un mes que pone en alerta a miles de contribuyentes, pues comienza el pago de impuestos como la tenencia vehicular. Como parte de la implementación de una política de finanzas públicas sanas, el Gobierno de la Ciudad de México informó que hay una manera de exentarla.

Si quieres que la tenencia 2026 te salga “gratis”, entonces debes cubrir el costo del refrendo, pero ¿de cuánto es? En Autopistas te lo contamos.

El refrendo es el pago anual por usar las placas y mantener vigente la tarjeta de circulación. Foto: Darío López / El UNIVERSAL

Leer también Cuáles son los límites de velocidad de los autos en la CDMX

¿Qué es el refrendo y la tenencia?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, el refrendo es un impuesto que se paga de manera anual por el derecho a usar placas y mantener la tarjeta de circulación vigente. Su cumplimiento permite a los conductores circular legalmente.

En algunas entidades, como el Estado de México y la capital, el cumplimiento del pago de este impuesto permite acceder a otros beneficios como subsidios y descuentos, tal es el caso de la tenencia vehicular.

Aunque es importante diferenciar ambos términos; el refrendo hace referencia a la vigencia de las placas y la tarjeta de circulación, mientras que la tenencia se refiere a la posesión de un vehículo.

¿Cuánto cuesta el refrendo para motos este 2026 en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el refrendo tiene un costo vigente de $760 para motocicletas este 2026.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) informó que, una vez cubierto ese pago, se otorgará el descuento del 100% de la tenencia vehicular a las motocicletas cuyo valor no exceda los $250,000 (incluido IVA).

Como dato adicional, en el caso de los autos, el costo del refrendo es el mismo pero su valor para acceder al subsidio no debe rebasar los $638,000 (incluido IVA).

A través de un comunicado, el Gobierno de la CDMX indicó que este beneficio se mantendrá vigente durante todo el mes de enero y la fecha límite para acceder a él será el 31 de marzo de 2026.

El pago del refrendo es el principal requisito para que la tenencia te salga "gratis". Foto: Pixabay

Además de pagar el refrendo y contar con una motocicleta con los límites de valor establecidos, para obtener el subsidio del 100% en la tenencia vehicular es importante cumplir los siguiente requisitos:

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

Ser una persona física o moral sin fines de lucro.

Leer también Los autos más vendidos en México en 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters