Conducir a exceso de velocidad es una conducta que debe ser evitada para no poner en riesgo la vida de otros automovilistas y peatones. Esta, precisamente, es una norma estipulada dentro del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México,

Tanto la Secretaría de Movilidad (Semovi) como la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) han establecido un límite de velocidad para la circulación de autos, mismo que de ser incumplido puede ameritar una multa.

Si no sabes cuál es, en Autopistas te compartimos el dato para que no inicies el año con infracciones.

Conducir a exceso de velocidad representa un riesgo para el conductor, pasajeros y peatones. Foto: Freepik

¿A qué velocidad debes conducir un auto en CDMX?

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra), 2 de cada 3 conductores no respetan los límites de velocidad, lo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes tras el volante.

Es por eso que en la CDMX se ha fijado, dentro del Reglamento de Tránsito, la velocidad permitida en las diferentes vialidades de la capital y las sanciones por no respetarla.

Este documento señala que los automovilistas deben apegarse a los límites indicados en la señalización vial. Pero a falta de ese señalamiento, deberán conducir a:

80 km/h en los carriles centrales de las vías de acceso controlado.

50 km/h en vías primarias.

40 km/h en vías secundarias, incluyendo las laterales de vías de acceso controlado.

30 km/h en zonas de tránsito calmado.

30 km/h si se trata de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, a excepción de cuando transiten en zonas peatonales.

20 km/h en zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar.

10 km/h en estacionamientos y vías peatonales en las que se permita el acceso a vehículos.

Las multas por rebasar los límites de velocidad en CDMX van de las 10 a 30 UMAs. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿De cuánto es la multa por conducir a exceso de velocidad en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito, las sanciones por no respetar los límites de velocidad pueden ser económicas y hasta una penalización de 5 puntos en placa de matrícula, según el sistema de Fotocívicas.

Hay que recordar que el anterior esquema mide el comportamiento de los conductores y les resta puntos de infringir el reglamento. Todos los autos con placas de la Ciudad de México cuentan con 10 puntos cada semestre y para recuperarlos es necesario asistir a actividades civiles.

Tomando en cuenta esta información, entre las sanciones que podrías recibir por conducir a exceso de velocidad se encuentran:

Multa de 10 a 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a $2,346.20 o $3,519.30 con el valor actual, y 3 puntos de penalización a la licencia de conducir.

Los vehículos motorizados que conduzcan a exceso de velocidad en zonas escolares y demás podrían ser sancionados con una multa de 10, 15 o 20 veces la UMA, y 6 puntos a la licencia para conducir.

En el caso de vehículos de transporte público de pasajeros y carga, la multa podría ser de 20, 25 o 30 veces la UMA, y 6 puntos a la licencia de conducir.

Los conductores de autos que transporten sustancias peligrosas e infrinjan esta norma podrían recibir una multa de 100, 200 o 300 UMAs.

¡Ojo! Recuerda que a partir de febrero de 2026, la UMA se actualizará con un valor de $117.31.

¡Ya lo sabes! Respeta los señalamientos viales o revisa el Reglamento de Tránsito de la CDMX para que no de infraccionen por ir a exceso de velocidad.

