Usar el cinturón de seguridad mientras manejas tu auto es un requisito obligatorio, pues este mecanismo puede salvarte de accidentes y, por eso mismo, también es necesario que todos los ocupantes del vehículo lo utilicen.

Sin embargo, además de las funciones convencionales de seguridad que todos conocen, este artefacto esconde algunos trucos que pueden ser útiles en circunstancias complicadas. Si quieres conocerlos, sigue leyendo.

Conducir sin usar el cinturón de seguridad va en contra del Reglamente de Tránsito. Foto: Freepik

¿Cuáles son las funciones "secretas" del cinturón de seguridad?

El cinturón de seguridad está diseñado para proteger a quienes viajan en un auto, pero de igual manera es un elemento versátil al que le puedes sacar provecho de diferentes maneras. A continuación, te dejamos 4 funciones que tal vez no conocías:

Te puede ayudar a empujar tu auto

Si por alguna razón tu auto se quedó parado, te encuentras solo y necesitas empujarlo, el cinturón puede servirte como soporte.

Basta con salir del coche, estirar al máximo el cinturón (del lado del conductor), cerrar la puerta, pasarlo sobre tu hombro y listo. Así podrás empujar con mayor facilidad porque usarás la fuerza de tu cuerpo; solo necesitas darle dirección con el volante.

Detector de inundaciones

Este truco funciona, especialmente, cuando compras un auto de segunda mano.

Si al estirar por completo el cinturón de seguridad detectas que en la parte final hay moho o arena, es probable que el auto haya estado expuesto a zonas muy húmedas e incluso a inundaciones.

Por lo que te conviene hacer una limpieza profunda para evitar la propagación de hongos al interior.

Identificador de accidentes

El cinturón de seguridad también puede ayudarte a saber si tu auto estuvo involucrado en algún accidente.

¿Cómo? Sólo debes checar la fecha de producción en el cinturón y luego revisa la fecha de producción en la placa de identificación que viene del lado del copiloto. Si no coinciden, es probable que este componente se reemplazara después de un accidente.

Para romper las ventanas ante emergencias

Finalmente, si te quedas atrapado en tu auto puedes utilizar la hebilla del cinturón de seguridad para golpear el borde del cristal, romper la ventana y salir. Esta función es particularmente útil ante alguna situación de peligro o una emergencia.

Todas las personas que viajen en un auto deben usar el cinturón de seguridad. Foto: Freepik

¿De cuánto es la multa por no usar el cinturón de seguridad en CDMX?

Como te darás cuenta, este es un elemento clave para cualquier auto; no solo protege tu vida, también puede sacarte de apuros. Recuerda utilizarlo siempre porque hasta te salva de multas.

De acuerdo con el Artículo 37 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, todos los conductores de autos tienen la obligación de usar el cinturón de seguridad y revisar que todos los pasajeros lo porten.

Las personas que infrinjan dicha regla podrían ser sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este año, la UMA tendrá un valor de $117.31 a partir del 1 febrero, según indica el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI).

Por lo anterior, la sanción podría ir de los $586.55 a $1,173.1, además de un punto de penalización a la licencia para conducir. Y en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos, se sancionará con un punto de penalización a la matrícula vehicular.

