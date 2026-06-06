Ya está todo listo para que este domingo se corra el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1, la sexta fecha del calendario de la competencia que tiene como centro de atención al joven de Mercedes, Kimi Antonelli.

El italiano de las flechas plateadas volvió a demostrar que vive un extraordinario momento en la presente campaña, ya que conquistó su cuarta pole position en su carrera y se coloca como el máximo favorito a llevarse la victoria, debido a lo vital que es esa posición en el circuito del Principado.

Una fenomenal vuelta en la Q3 de la Clasificación le fue suficiente al "niño" de 19 años para dejar en el camino a Max Verstappen (cuatro veces campeón del mundo) y Lewis Hamilton (siete veces campeón).

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Antonelli está a la caza de su quinta victoria consecutiva en la temporada 2026 de la categoría reina, y así mantenerse como líder del Mundial de Pilotos.

Por su parte, Checo Pérez volvió a sufrir en la 'qualy' y se quedó a centésimas de avanzar a la Q2, por lo que deberá de salir desde la posición número 18 de la parrilla.

"Mañana vamos a intentar darlo todo, de nuevo", aseguró el mexicano una vez finalizada la clasificación en Montecarlo.

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Checo ya sabe lo que es ganar el histórico Gran Premio de Mónaco. El tapatío se quedó con la victoria en la temporada 2022 cuando corría para Red Bull. Un día inolvidable para él y el deporte mexicano.

Carrera Gran Premio de Mónaco: Horario y canal para ver a Checo Pérez

Domingo 7 de junio