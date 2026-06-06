Por segunda carrera consecutiva, Noel León ganó la sprint de la Fórmula 2, aunque esta vez lo hizo en el histórico Gran Premio de Mónaco para emular lo hecho por Sergio Pérez en 2010 dentro de la misma categoría.

El regiomontano de Campos Racing repitió lo hecho en Canadá, para así sumar la segunda victoria en su campaña de debut dentro de la antesala a la Fórmula 1.

León tuvo una bestial actuación dentro del circuito del Principado, donde arrancó desde la pole position y aprovechó la dificultad de rebases para aumentar vuelta con vuelta su ventaja en la punta de la parrilla.

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A lo largo de las 30 vueltas, el mexicano tenía esa presión de no cometer un error que pusiera en peligro su liderato, pero su impecable conducción le permitió hacerle frente a Roman Bilinski.

La gestión de neumáticos ante los ataques de Bilinski fueron claves para que León cruzara la meta en el,primer lugar de la parrilla y seguir haciendo historia en la F2.

El podio lo completaron Roman Bilinski y Gabriel Mini.

Con este triunfo, Noel se pone en la segunda posición dentro del campeonato de pilotos con 43 unidades, a 20 del liderato. Este domingo, el mexicano busca sumar más puntos para seguir dentro de la pelea por el cetro de la categoría.

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