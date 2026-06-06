La Selección Mexicana se prepara rumbo a su debut en la Copa del Mundo, el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El Centro de Alto Rendimiento abrió sus puertas a cinco días del inicio del Mundial 2026.

Con Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana y Rafael Márquez, auxiliar del Tricolor, se llevó a cabo la práctica del conjunto nacional que por primera vez abrió por completo en el CAR a los medios de comunicación.

Con la presencia de niños e invitados comerciales, se pudo observar el buen ambiente que se vive en el seno tricolor, así cómo los gritos e indicaciones del Javier Aguirre a sus jugadores.

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No importa si el ejercicio está en curso, si el Vasco habla, todos le responden o asientan con la cabeza. "Pégale así", "Más abierto el pase", "Mete esa", se escucha al timonel de la Selección Nacional decirle a sus jugadores.

Antes de cada ejercicio, Rafael Márquez toma la batuta y explica lo que deben realizar. Nadie se distrae, todos responden al llamado del Káiser que, de manera más reservada, hace observaciones a sus futbolistas.

Risas, abrazos, gritos... todo es armonía en el CAR. En los penaltis que ejecutaron al final, Carlos Acevedo destacó por atajar dos cobros, uno a Edson Álvarez y uno más a Guillermo Martínez. La Hormiga González cobró de firma magistral para vencer a su compañero en Chivas Raúl Rangel.

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Santiago Giménez trabaja por separado

Santiago Giménez no vive su mejor momento. No es la primera ni la segunda opción de Javier Aguirre en estos momentos y él lo sabe. Es por ello que trabaja ejercicios por separado.

Apoyado por el auxiliar de Javier Aguirre, Toni Amor, el Bebote trabajó desmarques, recepciones y otro ejercicios con el balón. Esto, mientras los demás elementos ejecutaban tiros en otra portería.