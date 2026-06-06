La FIFA dio marcha atrás y, tras prohibir inicialmente a los aficionados llevar botellas de agua a los estadio del Mundial, anunció que sí se podrá acceder a los recintos deportivos con "una botella de agua de plástico blando".

"Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica", informó la FIFA.

"Como explicó el director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables por motivos de seguridad", añadió en la nota.

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Gianni Infantino en conferencia de prensa, previo al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Se trata de una segunda marcha atrás de FIFA en este ámbito.

Antes de este último cambio de política, la FIFA había informado de que los aficionados con boletos para el Mundial no podrían llevar dentro de los estadios botellas de agua reutilizables. Anteriormente, el código de conducta sí las permitía.

El Mundial arrancará el próximo 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte .

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