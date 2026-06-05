El arranque del Mundial 2026 está cerca, y con ello el comienzo de la defensa del título que le corresponde a Argentina que con Messi a la cabeza buscan conquistar el bicampeonato.

La Albiceleste todavía tiene dos partidos amistosos en puerta, con la esperanza de ver a su capitán disputar un par de minutos antes de su debut en la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, habló respecto a las molestias físicas que aquejan al astro de su equipo y al resto de futbolistas que continúan con dolencias.

“Leo (Messi) viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado”, explicó el estratega en rueda de prensa. “Viene bastante bien y puede que sea parte de estos partidos. Esta bastante mejor y eso nos da tranquilidad”.

Lee también Vecinos del Estadio Banorte ofrecen estacionamiento para el Mundial 2026; el costo asciende hasta dos mil pesos

#SelecciónMayor Otro día de entrenamiento en Kansas proyectando el primer amistoso del viernes ante Honduras.



¡Vamos, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/lQjeamCyLC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 5, 2026

Dentro de los otros jugadores que siguen en duda están Dibu Martínez (fractura de dedo anular de mano derecha), los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el mediocampista Leandro Paredes y el extremo Nicolás González (desgarro), así como los delanteros Nicolás Paz (golpe de rodilla) y Julián Álvarez (torcedura de tobillo).

Lee también Irán ya cuenta con visas para jugar en Estados Unidos durante el Mundial 2026

“La situación de los chicos que entrenan aparte, van mejorando. No queremos arriesgarlos en estos partidos…De este (ante Honduras) seguro que no. En el segundo hay alguna posibilidad que alguno pueda jugar”, señaló el entrenador.

“Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados”, agregó.

Argentina debuta hasta el 16 de junio frente Argelia en el Arrowhead de Kansas City.