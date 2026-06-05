La inauguración de la Copa del Mundo de 2026 tendrá un histórico espectáculo en el que se presentarán voces de la música latinoamericana. Una hora y media antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, el Estadio Ciudad de México se encenderá con una ceremonia de apertura que contará con figuras como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Para que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo, a celebrarse el próximo 11 de junio del 2026, las puertas del Coloso de Santa Úrsula se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial correspondiente al primer partido de la Fase de Grupos.

En la ceremonia de inauguración, Shakira y Burna Boy cantarán por primera vez en vivo "Dai Dai", una de las canciones oficiales del álbum de la Copa del Mundo de 2026.

La “fiesta” musical continuará con el paso de los días en Canadá y Estados Unidos, particularmente en el Estadio de Toronto y el Estadio Los Ángeles, ya que la FIFA planeó una trilogía de ceremonias de apertura entre los tres países anfitriones.

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Estadio Banorte, tras su remodelación para el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Ésta es la lista de los artistas que se presentarán el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

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Shakira y Burna boy interpretan "Dai Dai" en la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Especial

¿A qué hora empezará la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

Jueves, 11 de junio

11:30 de la mañana (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, TUDN, Pase del Mundial de 2026 de ViX, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7.