Ya son ocho y contando. La Selección Mexicana cerró sus encuentros de preparación con otra victoria en el año, esta vez, frente a Serbia (5-1) en el estadio Nemesio Díez. De esta manera, el Tricolor llega a ocho juegos (seis triunfos) sin conocer la derrota en 2026.

Pero ahora, esos números pasan a ser una estadística y nada más. Se acabaron los ensayos, los experimentos y los juegos donde el margen de error era amplio. En seis días comienza la Copa del Mundo y mirar atrás ya no sirve de nada.

Con una alineación que apunta a ser la que inaugure el Mundial frente a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, Javier Aguirre deja entrever que las dudas son mínimas y prácticamente tiene todo listo para el inicio de la gran fiesta.

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Con Johan Vásquez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Julián Quiñones como los hombres distintos ante los serbios, México supo ser paciente para venir de atrás y aplastar a su rival. Otra gran alegría para una afición que se mostró ilusionda en La Bombonera.

Petar Stanic aprovechó dos errores en la defensiva nacional para vencer a Raúl Rangel y abrir el marcador al minuto 19. El ánimo que se vivía en el infierno se apagó sólo por unos minutos porque de inmediato México volvió a tocar la puerta europea.

Al 34' Johan Vásquez empató el encuentro con un cabezazo. Sí, otr vez el central se hizo presente como ante Australia. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás, el Tricolor se adueñó de todas las acciones.

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Stefan Bukinac con un autogol increíble le dio la ventaja a México antes de que terminara la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, Raúl Jiménez (57') otro autogol serbio (71') y un gol de Luis Chávez al 90' firmaron la goleada nacional.

México goleó y gustó, pero sólo fue un ensayo más. El gran reto y la misión importante comienza la siguiente semana en el estadio Ciudad de México. El invicto debe seguir en la Copa del Mundo.