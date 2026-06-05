Los miembros de la selección iraní de fútbol que participará en el Mundial recibieron ya sus visas, informaron el viernes dos funcionarios estadounidenses.

Así, podrán ingresar a Estados Unidos desde su base de entrenamiento en Tijuana, México, antes de sus dos primeros partidos, previstos para este mes cerca de Los Ángeles.

La participación del equipo en el Mundial se vio complicada por la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Los problemas con la tramitación de visas habían llevado previamente a que Irán trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

Un funcionario estadounidense señaló que todos los jugadores de la selección iraní recibieron el visto bueno para sus visas y estaban en proceso de recibirlas. Un segundo funcionario indicó que se habían expedido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo.

Lee también Pumas: ¿Quiénes son los principales candidatos para sustituir a Efraín Juárez?

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.



Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las visas.

El segundo funcionario no pudo decir si a algún solicitante iraní se le había negado la visa. No estaba claro de inmediato cuándo se le devolverían los pasaportes al equipo iraní para permitirle viajar, pero el funcionario dijo que podría ser tan pronto como el viernes o el sábado.

El plantel se ha estado preparando para el Mundial en un campamento de entrenamiento en Antalya, Turquía, antes de partir hacia Tijuana. La selección aseguró que ya ha recibido visas de la embajada de México en Ankara.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, atribuyó a la legación estadounidense en Ankara el mérito de tramitar las visas para la selección iraní.

“El deporte trasciende fronteras, y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo”, escribió Barrack el viernes en las redes sociales.

Lee también Javier Aguirre aseguró que fue “una pendej… terrorífica” el error de Jesús Gallardo y Johan Vásquez

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después. Viaja luego a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio.

Selección de Irán, previo a un partido amistoso ante Costa Rica - Foto: AP

Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos de final, el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos terminan segundos en sus grupos.

El presidente Donald Trump había desalentado en marzo la participación de Irán en el torneo, al decir que no le parecía “apropiada” y al plantear preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió que “nadie puede excluirla” de la Copa del Mundo.

Irán definió su plantel el lunes, incluidos 17 jugadores que militan en el país, donde los clubes no han jugado desde febrero debido a la guerra. El delantero estelar Sardar Azmoun fue excluido en marzo, según reportes, por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El ministro de Deportes de Irán dijo en marzo que “no sería posible” que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república aclaró en mayo que seguía adelante con un equipo.

La federación había insistido en que se concedieran visas a todos los jugadores y al personal, incluidos aquellos que habían cumplido servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.