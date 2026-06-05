La Selección Mexicana Femenil vive este fin de semana su primera gira en Oceanía, donde jugará ante Australia en dos juegos amistosos y este sábado enfrentan el primero de esa doble cartelera.

El conjunto de Pedro López viajó desde principios de semana a aquel país para comenzar con sus entrenamientos previo a estos encuentros frente a las denominadas Matildas.

México toma este viaje y partidos como preparación de a cara al Campeonato de Concacaf W, donde la escuadra nacional buscará su boleto al Mundial Femenil de Brasil en 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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🤩💪🏼 Día 2 de trabajo en Newcastle y seguimos dándolo todo en cada entrenamiento. 💥



Se acerca el día de nuestro primer partido en Australia. 🔜🇦🇺#UnEquipoUnSueño | #FechaFIFADeJunio pic.twitter.com/xwWvU26NVt — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) June 3, 2026

Las mexicanas se clasificaron a este certamen, luego de su increíble proceso clasificatorio, teniendo como último partido el jugado frente a Puerto Rico a quienes derrotaron 6-0 en el estadio Nemesio Diez en Toluca.

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Con una gran convocatoria, las representantes del Tri quieren demostrar su poderío ante una de las grandes escuadras del balompié femenil, por lo que será un buen examen para las dirigidas de Pedro López.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Australia Femenil?