[Publicidad]
La Selección Mexicana Femenil vive este fin de semana su primera gira en Oceanía, donde jugará ante Australia en dos juegos amistosos y este sábado enfrentan el primero de esa doble cartelera.
El conjunto de Pedro López viajó desde principios de semana a aquel país para comenzar con sus entrenamientos previo a estos encuentros frente a las denominadas Matildas.
México toma este viaje y partidos como preparación de a cara al Campeonato de Concacaf W, donde la escuadra nacional buscará su boleto al Mundial Femenil de Brasil en 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Lee también Pumas: ¿Quiénes son los principales candidatos para sustituir a Efraín Juárez?
Las mexicanas se clasificaron a este certamen, luego de su increíble proceso clasificatorio, teniendo como último partido el jugado frente a Puerto Rico a quienes derrotaron 6-0 en el estadio Nemesio Diez en Toluca.
Lee también Pumas es víctima de los mejores MEMES luego de la renuncia de Efraín Juárez
Con una gran convocatoria, las representantes del Tri quieren demostrar su poderío ante una de las grandes escuadras del balompié femenil, por lo que será un buen examen para las dirigidas de Pedro López.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Australia Femenil?
- Fecha: sábado 6 de junio
- Horario: 3:15 am del centro de México
- Transmisión: Canal de YouTube de la Selección Femenil
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
André Jardine rompe en llanto al ver un emotivo video con mensajes de jugadores del América
Mundo
Raúl Castro reaparece publicamente tras la acusación penal en EU; acude a homenaje por su cumpleaños 95
Ernesto Amador
“Lo peor que te puede pasar es que te valga madre perder”
Nación
Aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California; golpe asciende a 38 mdp