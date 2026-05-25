Este lunes la FIFA anunció que la Selección de Irán tendrá como campamento sede durante el Mundial 2026 la ciudad de Tijuana, Baja California, en lugar de irse a Estados Unidos como estaba planeado en un inicio. Los Xolos, festejaron la designación con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán", se lee en el primer párrafo.

Más tarde, presumen que "Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte".

Lee también ¿Messi sin Mundial? Inter de Miami informa gravedad de su lesión

Finalmente, destacaron con orgullo que su ciudad será parte del desarrollo del torneo de naciones más importante del mundo.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se vivirá en Baja California y estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha", concluye el comunicado.

Lee también España da lista para el Mundial y no incluye jugadores del Real Madrid

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026