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La selección de España para el Mundial no incluye jugadores del Real Madrid por primera vez, aunque los delanteros lesionados Lamine Yamal y Nico Williams fueron incluidos en la lista del lunes.
Lamine y Williams sufrieron lesiones musculares en las piernas en el último mes . Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente espera que estén en condiciones para el inicio del principal evento del fútbol.
“No vamos a acelerar ningún proceso, estamos coordinados con los clubes”, expresó De la Fuente. “La información que tenemos es que todos estarán listos para el primer o el segundo partido. Siempre quieres ser prudente, pero si hay un momento en el que los jugadores pueden querer asumir riesgos es en el Mundial”.
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La presentación de la convocatoria se hizo con un video que incluyó al rey Felipe VI de España y a otros ciudadanos anunciando los nombres.
Los defensores Dean Huijsen y Álvaro Carreras estaban entre los jugadores del Madrid que aspiraban a un lugar en la convocatoria de España, pero quedaron fuera.
“No miro los clubes, son jugadores de la Selección”, indicó De la Fuente. “Lo único que quiero es que estén orgullosos de representar a la selección. No lo miro como quizá lo miren los aficionados”.
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El Madrid tendrá jugadores en el Mundial con otras selecciones, entre ellos el francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinícius Júnior y el inglés Jude Bellingham.
El Madrid encadenó su segunda temporada seguida sin un título importante, mientras que el Barcelona, campeón de la liga española, aportó ocho jugadores a la convocatoria de España.
LOS CONVOCADOS
- Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
- Defensas: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid)
- Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atletico Madrid)
- Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona)
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