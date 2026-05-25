México continúa con la preparación de cara al Campeonato de la Concacaf W, donde pelean por su boleto para el Mundial 2027 en Brasil y el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la rama femenil.

En los cuartos de final de este torneo regional, el equipo mexicano jugará ante Haití el 28 de noviembre. Si las mexicanas alcanzan las semifinales, ya tendrían asegurado su pase a la Copa del Mundo; si pierden, deberán de jugar un Play-In y de ahí podrían enfrentar el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

Si llegan a ser finalistas, también sellan su boleto a los Juegos Olímpicos.

El cuadro dirigido por Pedro López encarará dos juegos amistosos frente a Australia en ciudades de aquel país. Es por ello que el español ya anunció si convocatoria para estos duelos ante las Matildas.

Lee también Emilio Azcárraga se reúne con jugadoras del América para celebrar histórico doblete

Selección Mexicana Femenil se acercó al Mundial y a los Juegos Olímpicos luego de humillar a Puerto Rico / FOTO: Alejandro Vargas - EL UNIVERSAL

Su primer juego es el 6 de junio en el Newcastle McDonal Jones Stadium y tres días después-el 9 de junio-se vuelven a enfrentar en el Sidney CommBank Stadium.

Las mexicana viajan a Australia el próximo 30 de mayo. En la convocatoria destaca el dominio de Pachuca, equipo que aporta cinco futbolistas, donde Nina Nicosia se lleva los reflectores, al ser su primer llamado.

Lee también Yosgart Gutiérrez y “Chaco” Giménez celebran título de Cruz Azul en pleno set

Lista de convocadas de la Selección Mexicana

Porteras

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Blanca Félix (Guadalajara)

Itzel Velasco (América)

Defensas

Kimberly Rodríguez (América)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars-USA)

Nicolette Hernández (Boston Legacy-USA)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Kenti Robles (Pachuca)

Reyna Reyes (Portland Thorns-USA)

Karol Bernal (Monterrey)

Greta Espinoza (Tigres UANL)

Mediocampistas

Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA)

Nancy Antonio (América)

Karla Nieto (Pachuca)

Fátima Servin (Monterrey)

Alice Soto (Monterrey)

Alexia Delgado (Tigres UANL)

Delanteras

Montserrat Saldívar (América)

Jasmine Casarez (Guadalajara)

Charlyn Corral (Pachuca)

Diana Ordoñez (Tigres UANL)

Kiana Palacios (Utah Royals-USA)

María Sánchez (Tigres UANL)

Nina Nicosia (Pachuca)