Un presunto delincuente abatido, dos elementos de la Fiscalía de Colima heridos y el incendio de por lo menos dos tractocamiones es el resultado preliminar de un enfrentamiento ocurrido esta tarde en el municipio de Tecomán.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que los hechos comenzaron cerca de la población de Caleras, donde integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte hecho a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo; dos agentes resultaron heridos y uno de los agresores quedó sin vida en el lugar.

Las autoridades federales y estatales implementaron un operativo para tratar de ubicar y capturar a los agresores.

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La acción policíaca generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona; los reportes indican que se prendió fuego a dos tractocamiones, uno que quedó abandonado sobre la autopista Manzanillo-Colima y otro sobre las vías del tren, en Tecomán, lo que provocó que una locomotora lo impactara.

Según las autoridades estatales los incendios ya fueron atendidos y controlados por Protección Civil, en tanto continúan los trabajos de investigación y búsqueda de los responsables.

Por su parte, los ayuntamientos de Tecomán y Coquimatlán, hasta donde se ha extendido el operativo de búsqueda, solicitaron a la población mantener la calma, ceder el paso a los vehículos oficiales, permanecer a resguardo e informarse a través de canales oficiales.

dmrr