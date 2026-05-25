Chichén Itzá, Yucatán. - Luego del fracaso de la mesa de diálogo, la zona arqueológica de Chichén Itzá seguirá cerrada al público hasta nuevo aviso.

Los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Gobierno de Yucatán señalan que no existen condiciones para una reapertura ordenada.

Mientras el Consejo Indígena de Pisté denunció una estrategia de desgaste político y mediático contra su organización, por ello, rechazaron los puntos planteados por las autoridades.

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La propuesta incluía reasignar nuevas posiciones a los vendedores ubicados en la entrada del antiguo Parador Turístico del Patronato Cultur; ese espacio es uno de los puntos centrales del conflicto comercial en torno al sitio arqueológico.

El Consejo pide que se abran tanto el parador turístico tradicional como el CATVI, respetando los lugares actuales de cada vendedor. También demanda que cualquier reorganización interna sea decidida por la propia comunidad maya, sin imposiciones externas. Los representantes advirtieron que mantendrán una postura de resistencia pacífica mientras continúan las negociaciones.

El sitio arqueológico y los espacios de venta de artesanías permanecen cerrados sin una fecha definida para su reapertura, según informaron las partes al término de las negociaciones.

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Por su parte, las autoridades federales y estatales pidieron a los artesanos analizar de manera objetiva las propuestas con sus agremiados, a fin de alcanzar los mejores acuerdos en beneficio de todas las personas involucradas en las actividades de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá.

Empresarios piden destrabar conflicto

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Mérida, José Enrique Molina Casares, advirtió que el conflicto en Chichén Itzá por el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi) ya provoca afectaciones económicas al turismo y al comercio.

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Molina Casares pidió que artesanos y guías de turistas, así como el Gobierno de Yucatán y federal, alcancen acuerdos para reabrir cuanto antes la zona arqueológica.

El dirigente empresarial calificó como preocupante la situación que mantiene cerrada una de las zonas turísticas más importantes del país y uno de los principales motores económicos de Yucatán.

“El CATVI trae unas instalaciones muy buenas y muy adecuadas; el conflicto es entre los que se quieren pasar y los que no quieren y desafortunadamente el más afectado es el turismo y las familias que dependen de él”, aseguró.

dmrr