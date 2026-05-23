Chichén Itzá, Yucatán.- Por tercer día consecutivo, la zona arqueológica de Chichén Itzá siguió cerrada en tanto el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que, a solicitud de representantes de artesanas, artesanos y comerciantes de Chichén Itzá, la mesa de diálogo se reanudará este sábado con el objetivo de continuar avanzando en los acuerdos para el ordenamiento de actividades y la reapertura de la zona arqueológica.

La reprogramación permitirá dar seguimiento a los trabajos que se han desarrollado desde el inicio de esta semana, así como continuar con la revisión de los planteamientos presentados por los grupos involucrados.

Las mesas de diálogo tienen como finalidad construir acuerdos conjuntos que permitan definir las condiciones para la reorganización y el ordenamiento de las actividades de artesanas, artesanos y comerciantes dentro de la zona arqueológica, y cuidando el patrimonio cultural y el bienestar de las familias que dependen de esta actividad.

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Por tercer día consecutivo, la zona arqueológica de Chichén Itzá siguió cerrada. Foto: Pixabay

El Gobierno del Estado y el INAH reiteraron su disposición permanente al diálogo y al entendimiento, reconociendo la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación para alcanzar soluciones consensuadas en beneficio de la actividad turística, cultural y económica de Chichén Itzá.

Hay que señalar que el pasado jueves, tras concluir la segunda mesa de diálogo, no se alcanzó ningún acuerdo entre artesanos, guías de turistas de Chichén Itzá y funcionarios estatales y federales.

Los inconformes exigen que se reabra el parador turístico de la zona arqueológica, la cual fue cerrada la noche del pasado 18 de mayo, para que entrara en funciones el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), ubicado a un costado del museo de sitio de Chichén Itzá.

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JACL/cr