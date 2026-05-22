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Mérida, Yucatán. - Como resultado de un cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) fue detenido Víctor Alfonso R. F., conocido como “El Pecas”, sujeto, originario de Chetumal, que operaba como distribuidor de drogas en Mérida, tras huir de Quintana Roo después de un atentado.
La acción ocurrió en las primeras horas de este viernes en la calle 43 por 116 de Ciudad Caucel, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezaron el operativo. Participaron también la SSP, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.
Con apoyo de binomios caninos K-9 de la FGR se localizaron metanfetamina, cocaína y marihuana. También se aseguraron básculas grameras, documentos y objetos para la preparación y distribución de enervantes.
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“El Pecas” es integrante de una organización delictiva del vecino estado de Quintana Roo y abandonó Chetumal tras sufrir un atentado en el que también estaba presente su pareja sentimental.
El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para los efectos legales correspondientes.
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JACL/cr
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