Chilapa, Guerrero.- Los gobiernos de México y Guerrero instalaron la mesa de diálogo para atender los problemas de violencia que se han generado en las comunidades del corredor Chilapa-Hueycantenango y lograr la paz en la región.

Esta mesa forma parte de los acuerdos que han impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), mediante la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Previo al encuentro, se llevó a cabo la toma de protesta de la y los comisarios municipales. Foto: Especial

Los pobladores de las distintas comunidades entregaron sus peticiones que van a generar el acuerdo de acciones que permitan la pacificación en las localidades y evitar siga el desplazamiento de familias, se consigna en un comunicado emitido por el gobierno guerrerense.

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Los trabajos de esta mesa son encabezados por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en acuerdos para atender las demandas sociales de la región.

Esta mesa forma parte de los acuerdos que han impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Foto: Especial

Previo al encuentro, se llevó a cabo la toma de protesta de la y los comisarios municipales, se menciona en el comunicado.

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