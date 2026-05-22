Chichén Itzá, Yucatán.- Tras concluir la segunda mesa de diálogo, no se alcanzó ningún acuerdo entre artesanos, guías de turistas de Chichén Itzá y funcionarios estatales y federales, por lo que la zona arqueológica continúa cerrada este viernes.

Los inconformes exigen que se reabra el parador turístico de la zona arqueológica, la cual fue cerrada la noche del lunes 18 de mayo, para que entrara en funciones el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), ubicado a un costado del museo de sitio de Chichén Itzá.

Los inconformes presentaron actas de asambleas comunitarias con más de 3 mil 900 firmas en respaldo a su posición.

Los inconformes presentaron actas de asambleas comunitarias con más de 3 mil 900 firmas en respaldo a su posición. Foto: Especial

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Señalaron que las autoridades prefirieron escuchar a un grupo reducido en lugar de atender ese mandato colectivo y acusaron además que el proyecto del CATVI pretende imponerse sin entregar documentos formales por escrito.

Tras el fracaso de las negociaciones, el Consejo Indígena de Pisté Yucatán precisó que la comunidad no mantiene cerrado el acceso a la zona arqueológica.

Afirmó que son el INAH y el Gobierno del Estado quienes tienen restringidas las operaciones, ya que el plantón permanece únicamente en la entrada del CATVI, sin bloqueo a la carretera federal.

El Consejo Indígena de Pisté Yucatán precisó que la comunidad no mantiene cerrado el acceso a la zona arqueológica. Foto: Sefotur Yucatán

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Por su parte, el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, quien encabezó la reunión, destacó que se continuará privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos para atender las peticiones relacionadas con el CATVI, siempre con respeto al orden público, la actividad turística y el bienestar de las comunidades involucradas.

Señaló que el Gobierno del Estado, a través del Patronato Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), desde el año pasado ha mantenido un diálogo permanente y abierto con agrupaciones de artesanos originarios, guías de turistas y ejidos del municipio de Tinum, cercano a la zona maya.

Puntualizó que entre los planteamientos atendidos se encuentran el no desplazamiento de los artesanos del sitio arqueológico, la posibilidad de acceder a créditos como estímulo a su producción artesanal, el apoyo económico para el equipamiento y puesta en marcha de sus locales en el CATVI, así como la solicitud de que este nuevo espacio cuente con servicios de telefonía e internet.

El conflicto entre artesanos y guías de turistas de la zona maya sigue sin solución. Foto: Especial

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Gobierno federal alista denuncias penales

Debido al cierre de carretera y "liberación" del acceso a esta zona maya mientras las autoridades dispusieron permaneciera cerrada, el Gobierno de la República prepara denuncias penales federales contra los cabecillas del movimiento que derivó en la toma de las instalaciones de Chichén Itzá, así como contra un abogado señalado de encabezar esas acciones.

De acuerdo con la información, las querellas serían por daños a propiedad federal, además de la liberación de la taquilla y el acceso gratuito al sitio arqueológico, hechos que serían considerados como daño patrimonial a la nación, así como otros delitos que pudieran resultar de las investigaciones y en el que estarían involucrados artesanos, guías de turistas y directivos de colectivos mayas.

Todo esto, en tanto el conflicto entre artesanos y guías de turistas de la zona maya sigue sin solución.

vr/cr