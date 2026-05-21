Pachuca. - Integrantes de "México Sin Toreo" acusaron que legisladores hidalguenses actúan bajo intereses personales o de grupos, o bien por desconocimiento de la ley, al votar a favor la consulta ciudadana para definir la permanencia o desaparición de las corridas de toros en la entidad.

Al manifestarse frente a Palacio de Gobierno de Hidalgo, los activistas señalaron que de manera premeditada se retrasaron los trabajos legislativos para votar en contra de la tauromaquia y, por el contrario, se decidió que esta actividad sea sometida a consulta ciudadana.

Critican activistas consulta ciudadana sobre corridas de toros en Hidalgo; acusan intereses políticos. Foto: Especial.

Rechazaron este mecanismo, al afirmar que los derechos ganados no se consultan y que el artículo cuarto de la Constitución reconoce la protección y el trato digno hacia los animales, por lo que la discusión no debería centrarse en una consulta pública.

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Indicaron que se trata de un tema ya regulado por disposiciones constitucionales en materia de protección animal, por lo que cuestionaron que los legisladores sometieran a consulta una práctica que, además, aseguraron, es rechazada socialmente.

Critican activistas consulta ciudadana sobre corridas de toros en Hidalgo; acusan intereses políticos. Foto: Especial.

Destacaron que la tauromaquia debe abordarse desde una perspectiva jurídica y de derechos, y no como un tema de popularidad o consulta, “o lo que es peor, de ignorancia por parte de los legisladores hidalguenses”.

Este día, los diputados aprobaron en el pleno la iniciativa de consulta ciudadana con 20 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

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