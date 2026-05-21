La senadora Carolina Viggiano Austria advirtió que aunque les moleste a Morena y al gobierno, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, seguirá viajando a Estados Unidos para denunciar a los narcopolíticos.

En respuesta a los señalamientos de los legisladores morenistas contra la oposición, a la que califica de “vende patrias”, Viggiano Austria presumió que a diferencia de muchos personales de Morena, el dirigente priista sí puede entrar a Estados Unidos cuando quiere.

“Quiero decirles también, Alejandro Moreno va a Estados Unidos porque puede hacerlo, porque no es narco, porque tienen la libertad de ir y venir, para poder hacerlo como ustedes no, y además quiero decirles, López Obrador -ojalá lean Wikileaks- estuvo con el embajador de Estados Unidos en el 2006 y le ofreció que si ganaba pondría el ejército a su servicio, y también fue a la OEA porque no confiaba en la justicia mexicana.

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“Nosotros tampoco confiamos en la justicia mexicana, no tenemos por qué confiar ahora si ustedes la manejan, esa es la realidad, ese es el problema. Les enoja mucho que vaya, pues se van a seguir enojando porque va a seguir yendo. ¿Cómo la ven? y ojalá ustedes también puedan ir cuando les plazca la gana”, apuntó durante la sesión de la Comisión Permanente.

En su turno, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña insistió en que priistas y panistas son traidores a la patria. “Eso es lo que son y representan. Van a Estados Unidos a pedir que les den lo que el pueblo les niega: el voto. Se llama democracia señores”, señaló.

Dijo que tarde o temprano a los traidores a la patria les llegará su hora y serán encarcelados.

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“Tiempo de patriotas, tiempo de compromiso con el pueblo, tiempo de transformación, tiempo de cárcel a los traidores a la patria y a los traidores al pueblo y les llegará la hora y su momento. Acabará tras las rejas María Eugenia Campos, acabará tras las rejas Alejandro Moreno Cárdenas, acabará tras las rejas Cabeza de Vaca. Es tiempo de que se vayan a la cárcel, pandilla de farsantes”, advirtió.

Fernández Noroña acusó a PRI y PAN de pretender inmiscuir al gobierno de Estados Unidos en las elecciones que habrá en nuestro país en junio del próximo año porque no tienen el apoyo de la ciudadanía.

“Por más que estén haciendo sus campañas para meter a una potencia extranjera a la elección de 2027 vamos a ganar nuevamente. (…) Sé que vamos a una situación cada vez más complicada. Sé que ustedes seguirán siendo títeres del gobierno de Estados Unidos para exigir la intervención y la injerencia extranjera de todas maneras y sé que eso se llama traición a la patria y traición al pueblo”, insistió.

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