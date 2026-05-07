El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum les pidió a las bancadas del movimiento en el Congreso, "cerrar filas en defensa de la soberanía nacional".

"Puede hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las personas que quieran, hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo, y nosotros representaremos y seguiremos representando la defensa de la soberanía", dijo al término de la reunión en Palacio Nacional.

Detalló también les solicitó recorrer el país, para promover la defensa de la soberanía, ante los ataques del Gobierno estadounidense.

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"(Nos pidió) irnos a recorrer el país, hacer reuniones para explicar la importancia de la defensa de la soberanía, de la independencia nacional y la determinación de que en México es la unidad con el pueblo", manifestó.

Señaló que también se cerraron filas con los aliados, PT y PVEM, en lo que llamó una "gran unidad en el movimiento".

"Lo importante no es quien sea candidata, candidato, por tanto es la unidad con el pueblo y la defensa con la soberanía, y dijo muy claro: no me voy a meter, se van a respetar las encuestas, quién gana la encuesta será la persona que sea candidata", dijo.

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EU se atreverá a intervenir en México: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que Estados Unidos no se atreverá a intervenir en México, y las amenazas del presidente Donald Trump son parte de un discurso electoral.

“No es posible, es inadmisible, cualquier intervención es inadmisible, no creo que se atreva, nadie del exterior a invadir México o a actuar de manera injerencista. Son discursos electoreros, son discursos en razón de la próxima elección de noviembre en Estados Unidos", aseguró, previo a la reunión que sostuvo su bancada, y la del PVEM y PT, en Palacio Nacional.

Una vez concluida la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder morenista informó que la mandataria les pidió ir a los estados y municipios a explicar en que se basa su plan de defensa de la soberanía, frente a las amenazas de Trump.

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"Nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que está pasando en el país, el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional. Caminar a territorio en villas, provincias, rancherías para explicarle a la población qué es lo que estamos defendiendo frente al poder conservador, al conservadurismo y a la amenaza constante de injerencia, intervencionismo y de actitudes hostiles contra México", dijo.

Monreal Ávila aseguró que en la reunión no se tocó el tema del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y las acusaciones de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Ella prefirió hablar sobre las etapas de la historia de México y es un asunto que ella es la que decide", detalló.

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