SEP adelanta el cierre del ciclo escolar 2025-2026; estudiantes tendrán clases hasta este día

La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la intensa ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Futbol 2026 en México.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien informó que la decisión fue aprobada por unanimidad durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), integrado por las y los secretarios de Educación de las entidades federativas.

“Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, señaló el funcionario a través de un mensaje difundido en redes sociales.

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De acuerdo con el nuevo calendario, las clases concluirán el 5 de junio, mientras que las labores administrativas en las escuelas terminarán el 12 de junio.

Asimismo, la SEP informó que maestras y maestros regresarán a actividades el próximo 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar enfocada en la preparación del siguiente ciclo académico.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes para estudiantes.

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El inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.

Mario Delgado aseguró que, pese al ajuste en las fechas, se garantizará el cumplimiento del Plan de Estudios y el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos.

“Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”, afirmó.

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La modificación ocurre en medio de las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país, situación que en semanas recientes ha provocado ajustes de horarios, suspensión de actividades presenciales y alertas sanitarias en diversos estados.

El Mundial de Futbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, también implicará ajustes logísticos y operativos en varias ciudades sede del país.

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