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La composición "Dai Dai", de la cantante colombiana , será la canción oficial del Mundial de Futbol 2026 que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de "Dai Dai".

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón "Trionda", oficial del próximo Mundial de Futbol 2026, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de "Dai Dai" con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

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La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Futbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el "Trionda" de Norteamérica 2026.

El éxito "Waka Waka" ("Esto es África"), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con "La La La", mientras que su tema "Hips Don't Lie" fue sensación en 2006, en Alemania.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").

rad

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