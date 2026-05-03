Shakira se presentó frente a 2 millones de personas en Río de Janeiro, Brasil y, si bien, el concierto gratuito resultó todo un éxito, en redes condenan a la cantante por compararse con las madres solteras brasileñas, pues hay usuarios que piensan que, a pesar de que se separó Gerard Piqué, este sigue en contacto con sus hijos, a los cuales no les falta ningún tipo de sustento.

El logró de anoche de "la Loba" es indiscutible; convocó a 2 millones de personas en una playa de Copacabana, sólo por debajo del 2,1 millones de personas que conjuntó Lady Gaga el año pasado y por encima de el 1, 6 millones de personas que vieron a Madonna en 2024.

Para la región, el espectáculo de "la Barranquillera" también supondría un triunfo, ya que se espera que, a propósito de la afluencia de turistas, que viajaron a Brasil para ver a la cantante, obtenga una derrama económica de 777 millones de reales (moneda brasileña).

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Y aunque el propio alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Caveliere, describió el suceso como "histórico", en redes sociales, hubo un hecho que provocó la desaprobación de muchos; cuando Shakira habló de las madres solteras de la región, pues dijo que, así como ellas, ella tenía que sortear las vicisitudes cotidianas para entregar el sustento a sus hijos, Milan y Sasha.

"En este país, Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia y yo soy una de ellas", expresó.

she said “in Brazil, more than 20 million mothers are single, with no support… i am one of them!” 😭 pic.twitter.com/ezjxw5tsys — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Y si bien, en ese momento, su expresión le mereció la ovación del público, en X reprueban lo que dijo, argumentado que, no es lo mismo, vivir una separación del padre de sus hijos, a lo que viven las mujeres brasileñas, en su mayoría, vulneradas económicamente.

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"Te amo pero, por fa..., ¿rica, soltera y sin hombre?, ese es mi sueño".

"Pero ella no es brasileña, ¿verdad?".

"Decir eso mientras eres millonaria y privilegiada, está rarísimo, la verdad".

"Shakirá nunca superará a Piqué, ahora lo está denunciando ante el mundo por no apoyar a los niños".

"Busca otra cosa de la que reclamarte víctima".

"Vivir con millones y tener un exesposo millonario no es lo mismo que lo que enfrenta la mayoría de mujeres de Brasil".

"Dios mío, ella es tan rica, ¿en serio se está comparando con madres solteras sin dinero?".

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melc