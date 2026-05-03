Más Información

El calor infernal y el Día del Trabajo en los memes de la semana

El calor infernal y el Día del Trabajo en los memes de la semana

El arte chicano desmonta mitos y muros de Los Ángeles

El arte chicano desmonta mitos y muros de Los Ángeles

Pío XII no fue "el papa de Hitler"

Pío XII no fue "el papa de Hitler"

“Las revoluciones se vuelven importantes por sus fracasos”: entrevista con la albanesa Lea Ypi

“Las revoluciones se vuelven importantes por sus fracasos”: entrevista con la albanesa Lea Ypi

El jardín y su luz: Rafael Lozano-Hemmer

El jardín y su luz: Rafael Lozano-Hemmer

“En Argentina, la cultura está asociada al comunismo”: entrevista a Selva Almada

“En Argentina, la cultura está asociada al comunismo”: entrevista a Selva Almada

se presentó frente a 2 millones de personas en Río de Janeiro, y, si bien, el concierto gratuito resultó todo un éxito, en redes condenan a la cantante por compararse con las brasileñas, pues hay usuarios que piensan que, a pesar de que se separó Gerard Piqué, este sigue en contacto con sus hijos, a los cuales no les falta ningún tipo de sustento.

El logró de anoche de "la Loba" es indiscutible; convocó a 2 millones de personas en una playa de Copacabana, sólo por debajo del 2,1 millones de personas que conjuntó Lady Gaga el año pasado y por encima de el 1, 6 millones de personas que vieron a Madonna en 2024.

Para la región, el espectáculo de "la Barranquillera" también supondría un triunfo, ya que se espera que, a propósito de la afluencia de turistas, que viajaron a Brasil para ver a la cantante, obtenga una derrama económica de 777 millones de reales (moneda brasileña).

Lee también

Y aunque el propio alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Caveliere, describió el suceso como "histórico", en redes sociales, hubo un hecho que provocó la desaprobación de muchos; cuando Shakira habló de las madres solteras de la región, pues dijo que, así como ellas, ella tenía que sortear las vicisitudes cotidianas para entregar el sustento a sus hijos, Milan y Sasha.

"En este país, Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia y yo soy una de ellas", expresó.

Y si bien, en ese momento, su expresión le mereció la ovación del público, en X reprueban lo que dijo, argumentado que, no es lo mismo, vivir una separación del padre de sus hijos, a lo que viven las mujeres brasileñas, en su mayoría, vulneradas económicamente.

Lee también

"Te amo pero, por fa..., ¿rica, soltera y sin hombre?, ese es mi sueño".

"Pero ella no es brasileña, ¿verdad?".

"Decir eso mientras eres millonaria y privilegiada, está rarísimo, la verdad".

"Shakirá nunca superará a Piqué, ahora lo está denunciando ante el mundo por no apoyar a los niños".

"Busca otra cosa de la que reclamarte víctima".

"Vivir con millones y tener un exesposo millonario no es lo mismo que lo que enfrenta la mayoría de mujeres de Brasil".

"Dios mío, ella es tan rica, ¿en serio se está comparando con madres solteras sin dinero?".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]