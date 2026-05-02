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El público brasileño se rindió este sábado ante una que, además de los clásicos de siempre y sus nuevos éxitos, cantó al lado de figuras icónicas de Brasil en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, en medio de varios discursos en un perfecto portugués.

fue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar "Choka Choka", el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que ambas hicieron vibrar al público con su pegajoso ritmo.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando su cuerpo se iluminó sobre la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a la que llamó de 'Rainha' (reina) al saludarla.

Foto: EFE/ Antonio Lacerda.
Foto: EFE/ Antonio Lacerda.

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El segundo invitado, Caetano Veloso, llevó con su voz y la de la colombiana la ternura de las canciones infantiles al palco con 'O Leaozinho', uno de los clásicos del brasileño.

El cantautor fue uno de los primeros artistas que Shakira descubrió al llegar a Brasil a sus 18 años cuando hizo sus primeras giras en el país.

"Qué honor", dijo la colombiana emocionada.

Como si fuera poco, María Bethania, hermana de Caetano y otra de las grandes figuras de la música en el país suramericano, subió al escenario para cantar con la barranquillera, 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de esta nación, con el batuque de una típica batería de samba.

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Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethania, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, no fueron los últimos invitados de la colombiana.

Foto: PIMENTEL / AFP.
Foto: PIMENTEL / AFP.

La ronda terminó con Ivette Sangalo, artista con la que la colombiana cantó 'Um pais tropical', tema que ya habían interpretado juntas en 2011 en Rock in Río.

El concierto de Shakira este sábado, en el que se estima un público de dos millones de personas, es la presentación más grande de su carrera y el primero de esta magnitud de una artista latina.

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