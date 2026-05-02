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Profesionales de la industria editorial piden se respete la , a través de un posicionamiento.

“La industria editorial mexicana, diversos actores de la cadena del libro, cámaras y asociaciones estamos unidos para defender la legalidad, proteger el libro y asegurar que México siga siendo un país de lectores”, se lee en el documento publicado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Los firmantes señalaron que la ley de precio único garantiza igualdad entre cadenas de librerías, protege la diversidad, evita que prácticas comerciales restrinja el acceso igualitario, garantiza equidad entre los actores del libro y da certeza a los lectores sobre el precio de los libros.

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Los profesionales recuerdan que esta ley aplica para todos los actores del libro, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2008 y fue reformada en noviembre de 2023.

“El precio único cuenta con un fundamento legal, por lo que su observancia no depende de interpretaciones por parte de los participantes del mercado”, se lee en el documento.

Los firmantes son las asociaciones de Librerías de México, Mexicana de Ilustradores, Nacional del Libro; las cámaras de la Industria de las Artes Gráficas, Industria Editorial Mexicana, el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, Empresability/Movimiento iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial; las ferias internacionales de Colima, Guadalajara, Yucatán; los grupos 2000 Editores e Iberoamericano de editores, Interseccionalidad y Alteridad, la Unión de Empresarios de la Comunicación Gráfica, MVB América Latina/Metabooks, NielsenIQ Book Data, Plan B para el Desarrollo, Red de Librerías Independientes, Sociedad en Movimiento y Unión Internacional de editores.

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