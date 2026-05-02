La ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Su nombramiento la coloca como la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana y releva al ingeniero agrónomo Julio Berdegué, quien apoyará en temas internaciones de cara a la revisión del T-MEC.

La también agroecóloga agradeció en redes sociales a la Presidenta por su nombramiento y expresó que asumía la responsabilidad con "gran amor a la patria, por nuestra tierra y por el campo". Reconoció además que el campo mexicano enfrenta "grandes retos", pero destacó que vive una nueva etapa de transformación.

En tanto, el destino del ahora exsecretario de Agricultura es distinto puesto que ahora será el responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales del Gobierno de México en el marco de la revisión del T-MEC.

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Columba Jazmín López Gutiérrez, nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) (02/05/2026). Foto: X (@columbalopezg)

Los pasos de Columba López antes de llegar a la Sader

De acuerdo con el comunicado de nombramiento oficial, Columba López es agroecóloga con más de 30 años de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

Antes de llegar a la Sader, desde marzo del 2025, fungió como titular de la Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, ahí coordinó el programa Sembrando Vida en 24 estados del país.

En palabras de la propia ingeniera, "México no es una sola voz, es una nación viva y diversa que se construye desde sus raíces", por lo que "Sembrar vida" significa para ella "sembrar comunidad" y sobre todo, reconocer que el desarrollo rural va de la mano con la identidad y el respeto a los saberes locales.

Sus pasos por la Secretaría de Agricultura se remontan a 2024, cuando se desempeñó como coordinadora general de Operación Territorial, y en 2025, cuando fue coordinadora general de Bienestar en el Campo. De 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

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Columba Jazmín López Gutiérrez, nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) (02/05/2026). Foto: X (@columbalopezg)

La primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana

Su experiencia en temas del campo, junto a su actual nombramiento, la colocan como la primera mujer al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, nombre que sustituyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con su propia descripción en la página del programa Sembrando Vida, Columba López afirma que en la gestión de dicho programa se encargó de colocar a las mujeres en el centro del desarrollo rural del país porque considera que "ellas son las verdaderas Guardianas de las Semillas Nativas" y son "quienes por siglos han transmitido el conocimiento de qué y cuándo sembrar".

Detalla que durante años trabajó en organizaciones sociales como la asociación civil Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo A.C. así como en gobiernos locales como la Alcaldía Tlalpan de la capital del país.

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Entre sus logros destaca la creación del Centro para la Preservación de la Biodiversidad de la CDMX, que alberga el Banco de Germoplasma, la Casa de Semillas Toxinachal, el recinto de especies endémicas Anemitikalli y laboratorios de vanguardia en Diagnóstico Molecular, Microbiología y Nutrición Forestal.

Asimismo, participó "activamente" en la reforma al Código Penal para incrementar las penas por tala y para tipificar el delito de ecocidio. Dice que en conjunto se lograron "hitos históricos" como la garantía constitucional de presupuesto para servicios ambientales en la Ciudad de México y la declaración del Lago Tláhuac-Xico como Área Natural Protegida en 2024.

"Desde el inicio, supe que la ciencia y la política debían caminar juntas para servir al pueblo", se lee en su autodescripción.

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