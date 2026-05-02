El senador por Morena, Enrique Inzunza, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, sigue desaparecido y aún no solicita licencia para separarse de su escaño, a diferencia del gobernador Rubén Rocha y del alcalde Culiacán, quien la víspera se solicitaron licencia, pero mantienen el fuero.

La Mesa Directiva del Senado que preside Laura Itzel Castillo, que lo turna a la Comisión Permanente del Congreso, para que su próxima sesión sea votada. Hasta la mañana del sábado no había recibido ningún oficio por parte del senador sinaloense.

La última vez que se le vio fue en la última sesión del Senado, el pasado 29 de abril, cuando pasó lista y asistió a la reunión previa de la bancada de Morena. Después del mediodía nadie supo de él, pues desapareció de sus oficinas.

Lee también Nombran a Yeraldine Bonilla Valverde gobernadora interina de Sinaloa; rinde protesta en el Congreso estatal

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa. Foto: Especial

Según algunas versiones en redes, se le vio el jueves 30 de abril en un restaurante de mariscos en la Ciudad de México.

El último mensaje en su cuenta de X recurrió al filósofo Séneca para aludir a la resistencia personal ante la adversidad.

El penúltimo tuit, el mismo miércoles 29, cuando estalló caso que lo involucra con el Cártel de Sinaloa, señaló que las acusaciones eran falsas y dolosas, pero aludió al expresidente López Obrador.

Lee también Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos (...) Es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”.

Opositores que participaron en las elecciones para gobernador en Sinaloa, en junio del 2021, donde ganó Rubén Rocha, lo acusan de haber entregado listas y direcciones de candidatos de oposición al Cártel de Sinaloa para que fueran amenazados y secuestrados en vísperas de los comicios.

Inzunza fue señalado por el gobierno de Estados Unidos junto con otras nueve personas, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, presuntamente cometidos durante su gestión como secretario general de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro