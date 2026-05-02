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Yeraldine Bonilla Valverde fue designada por el Congreso local como gobernadora interina de Sinaloa.

La funcionaria se venia desempeñando como secretaria de Gobierno de la entidad.

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